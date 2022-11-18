Кто и как часто должен мыть и убирать рязанские автобусы и троллейбусы

Грязные троллейбусы, исходя из ответа администрации Рязани, не должны выходить в рейс. Фото: Сергей ЛАЗУТИН

В редакцию КП-Рязань горожане нередко обращаются по поводу, мягко говоря, неопрятности муниципального транспорта. Прежде всего, троллейбусов. Любой, кто на них ездит или хотя бы обращает внимание, видит, что внешний вид и внутреннее убранство «рогатых» порой просто неприятно созерцать.

Самая глубокая проблема, и она требует отдельного анализа, - это техническое обслуживание. Однако даже элементарно соблюсти чистоту и порядок МУП «УРТ» удается далеко не всегда.

О том, что уже существует мем «рязанский троллейбус», в курсе даже глава администрации Рязани Елена Сорокина. Она его упомянула в контексте истории с прилаженной к одному из троллейбусов неродной дверью. Тогда досталось директору муниципального предприятия, а урбанисты встали на его защиту.

Таким многочисленные пользователи соцсетей увидели ЗИУ-682Г 1992 года выпуска, колесивший по Рязани. Фото: Фото: vk.com/toporcc

КП-Рязань решила задать горадминистрации несколько вопросов. Не о конкретных негативных примерах, а об установленном порядке в целом: кто, как часто должен мыть и убирать рязанские автобусы и троллейбусы, и какие в МУП «УРТ» для этого существуют ресурсы.

Вот что нам ответили про уборку салона:

«Уборку в салоне троллейбусов осуществляют мойщики-уборщики в конце каждой смены. В соответствии с должностной инструкцией кондуктор обязан при выезде из парка и на конечной станции маршрута производить осмотр салона и принимать меры к поддержанию салона в хорошем санитарном состоянии. В летнее время производить влажную уборку, а в зимнее время следить за состоянием подножек и очищать их о снега и льда», - пишут представители мэрии.

Что касается кузова, то мыть его должны в конце каждой смены (все же видели на технике очевидно застарелую грязь, как на главном фото?):

«Снаружи мойка троллейбуса осуществляется в конце смены. Для этих целей на территории Депо № 2 и Депо № 3 оборудована установка для мойки кузова с электрощетками, а также имеются ручные мойки высокого давления», - говорится в ответе.

Снаружи технику должны мать в конце каждой смены. Фото: Сергей ЛАЗУТИН

И тут самое интересное. Дежурный мастер, как утверждают в администрации Рязани, должен ежедневно контролировать соблюдение чистоты транспортных средств, и если она не соблюдена...

«В случае ненадлежащего санитарного состояния троллейбус на маршрут не выпускают, а направляют на повторную мойку и уборку», - так, по версии мэрии, заведено в МУП «УРТ».

Так что, дорогие рязанцы, давайте устроим акцию. Фотографии просочившейся через столь строгий контроль неприглядной техники присылайте нам на электронный адрес kp-62@list.ru, на страничку КП-Рязань во «ВКонтакте» или в сообщения группе Новости Рязани - KP.RU. А мы, если вы будете активны, эти снимки опубликуем, и обратим внимание мэрии на соответствующего «грязнулю».