В крупном паблике появились ужасающие фото рязанского троллейбуса

В крупном паблике с 1,5 млн подписчиков появились фото рязанского троллейбуса в ужасающем состоянии. Фото: vk.com/toporcc

В паблике «Топор – горячие новости» с 1,5 млн подписчиков в соцсети «ВКонтакте» появились фото рязанского троллейбуса в ужасающем состоянии. Запись опубликована 2 февраля.

«В Рязани по городу катается вот такой вот троллейбус. Как вам такое, страны НАТО?», - так авторы подписали изображения.

На опубликованных кадрах – ЗИУ-682Г 1992 года выпуска, закрепленный за троллейбусным депо №2. В последнее время он работает на маршруте №4 (Комбайновый завод – ул. Крупской), причем на момент публикации новости он единственный находится на линии.