«Зарплату не жди. И уволиться не дадим». Мебельная фабрика в Рязани странно повела себя по отношению к работнику

В последние годы дела у мебельной фирмы складываются неважно. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Руководство рязанского ООО долгое время не платило мастеру участка зарплату, а когда он решил уволиться, написав заявление, отказалось его подписывать. Только после обращения работника в прокуратуру Железнодорожного района Рязани дело сдвинулось.

Прокуратура во время проверки выяснила, что с 15 июня 2022 года работодатель не обеспечил мастера участка надлежащими условиями труда, в связи с чем работник фактически находился без работы, простаивал по вине работодателя.

Руководитель предприятия решил, что если человек не работает, то платить ему заработную плату не нужно. Таким образом задолженность по оплате труда накопилась на сумму 270 тысяч рублей.

Но и это еще не все. Когда мастер обратился с письменным заявлением об увольнении по собственному желанию, руководство отказалось прекращать с ним трудовые отношения, а соответствующую запись в трудовую книжку не внесло.

Прокуратура в интересах работника обратилась с иском в суд, который обязал ООО выплатить рязанцу всю задолженность по зарплате, отчитаться документарно перед пенсионным фондом, а также оформить увольнение своему сотруднику.

Как стало известно КП-Рязань, речь идет о предприятии с юридическим адресом в Москве, а непосредственное производство находится в Рязани. Шесть лет фирма изготавливает мебель для офисов, гостиниц, магазинов, школ и медицинских учреждений.

Это уже не первый иск, который подают недовольные работники. В 2022 году в Московский суд Рязани обратился слесарь производственного предприятия. Перед ним долг по зарплате составлял почти 68 тысяч рублей, а также компенсация за неиспользуемый отпуск в размере 19,5 тысяч рублей. Суд также встал на сторону работника.

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