Как «Дружина» помогла мне стать армейским санинструктором

Эх, нелегкая это работа - тащить на носилках «раненого».

В советское время в школах преподавали начальную военную подготовку (НВП), в рамках которой рассказывали, в том числе, как оказывать первую медицинскую помощь.

Прошли годы, почти все уже забылось. Хотя подобные знания необходимы, ведь многие из нас водят автомобиль, некоторые увлекаются охотой, рыбалкой, пешим и водным туризмом… И от того, насколько вовремя и правильно будет оказана первичная помощь, зависит жизнь и здоровье человека.

Поэтому, когда мой давний знакомый Павел Бурмистров пригласил меня пройти краткий курс по военной тактической медицине, я с радостью согласился.

КОГДА СПАСЕТ ПРИНЦИП ЖОПЭ

Курс обучения проходил на базе Рязанского колледжа электроники, и естественно, основными его слушателями были студенты этого учебного заведения. А организовал курс Центр НВП и тактической медицины «Дружина» при поддержке РРОО «ИВПК «Десантное Братство» и лично депутата Рязанской областной Думы, председателя РО партии «Справедливая Россия - За правду» Григория Парсентьева.

Жизнь бойца зависит в первую очередь от того, как быстро он сможет оказать себе помощь при ранении.

- Жизнь бойца зависит в первую очередь от того, как быстро он сможет оказать себе помощь при ранении, ведь санинструктор один на взвод (25-30 человек), и, как понимаете, не может находиться рядом одновременно с каждым. Поэтому в бою действует принцип: спасение раненого - в первую очередь дело рук самого раненого, - рассказывает инструктор по тактической медицине центра «Дружина» Андрей Поташов.

Система оказания самопомощи состоит из четырех последовательных пунктов.

Ж - жгутование. Кровотечения бывают различных видов в зависимости от какие сосуды повреждены. В условиях боя определить сразу невозможно, ибо счету каждая секунда. Поэтому важно остановить кровоток. Делается это путем зажатия артерии специальным резиновым жгутом или турникетом.

О - обезболивание. Делается для того, чтобы человек не умер от болевого шока, потерял сознание. Укол изводится шприц-тюбиком армейской аптечки. Важный момент - укол делается здоровую конечность, желательно ближе к голове. То есть колют в ногу только в том случае, если повреждены руки.

П - перевязка. Боль снята, кровотечение остановлено. На место раны накладывается давящая повязка. Потом жгут (турникет) постепенно ослабляется, и если нет намокания раны кровью, снимается полностью.

Э - эвакуация. Раненый доставляется к месту оказания профессиональной медицинской помощи.

Такая вот аббревиатура получилась. Пусть не совсем благозвучная, зато хорошо запоминающаяся.

Затем нам рассказали, как накладывать различные типы повязок. После чего наступило время практических занятий. Мы со студентами тренировались накладывать себе жгуты, повязки. И это оказалось делом непростым - ведь зачастую приходилось работать одной рукой и зубами. С повязками было проще - их отрабатывали вдвоем. Правда, для начала кому-то предстояло побыть «подопытным кроликом» у инструктора.

Не миновала чаша сия и меня - на мне демонстрировали наложение повязки на голову.

Теория закончилась, на следующий день были назначены практические занятия - рядом со стрелковым полигоном близ села Дубровичи.

Корреспонденту пришлось побыть в роли «подопытного кролика».

- Вы будете на улице, к тому же зимой, поэтому во-первых, советую тепло одеться, во-вторых, обязательно взять с собой перчатки, а лучше пару, в-третьих, надеть такую обувь, в которую можно заправить брюки, - сказал в напутствие нам инструктор.

С АВТОМАТОМ НАПЕРЕВЕС, С НОСИЛКАМИ В КАРМАНЕ

Утром мы выдвинулись в Дубровичи. За ночь насыпало снега, поэтому перспектива сырых ног была весьма реальной. Но ничего, прорвемся. Ведь в реальных боевых действиях погоду не выбирают – что даст небесная канцелярия, тем и пользуемся.

На месте нас разбили на группы по 4-5 человек в каждой.

Если было пять человек, то пятой была девушка. На первом этапе ей предстояло исполнять роль «жертвы». Раздали охолощенное оружие и средства индивидуальной медицинской помощи. Транспортировать раненого предполагалось с помощью мягких носилок, которые в сложенном виде легко умещались в подсумок.

- Выдвигаются две группы навстречу друг другу. Взрывается граната (страйк-больная - Ред.), после чего объявляется раненый, с ним вы должны произвести действия, которым мы вас учили. Пока санинструктор оказывает помощь раненому, остальные занимают позиции для боевого охранения, - сказал куратор команды.

Павел Бурмистров (в центре) и Андрей Нестеров (справа): - За правду надо бороться вместе!

Понеслась… Идем по лесу. Конечно, понимаешь, что есть элемент игры, но пытаешься нагнать на себя серьезный вид.

- Граната! Ранение легкое в левую руку у девушки! - кричит инструктор.

- Я «трехсотый», - кричит она.

Пока санинструктор накладывает жгут, мы занимаем круговую оборону. После чего укладываем бойца на носилки и оттаскиваем его в так называемую желтую зону. Обследуем тело на предмет повреждений. Накладываем турникет, делаем повязку.

- Граната! - кричит инструктор.

Мы падаем мордой в снег.

- Куда вы! Надо было прикрывать телами раненого, - сокрушается инструктор.

Ну да, у нас раненый – девушка, еще не так поймут.

Теперь наша задача - подготовить раненого к эвакуации. Перекладываем его на пенку, укутываем.

- А вот и «космическое» одеяло, оно помогает сохранять тепло и очень легкое, - показывает инструктор на кусок ткани, больше похожую на фольгу, но очень прочную.

Все, раненого сдали. Можно отдохнуть, пока остальные группы повторяют проделанное нами.

Второй выход был несколько сложнее. Нас стало по 8 человек - полноценное мотострелковое отделение. Но и раненых прибавилось - по легенде, один тяжелый и двое легких. Но мы справились, вынесли.

Немного уставшие, но довольные от проведенных на природе занятий, мы отправились по домам.

Что мне дал этот краткий курс? Я узнал, как надо спасать себя в экстренной ситуации, когда на быструю помощь от других рассчитывать не приходится. Может ли такое случиться? Вполне, ведь как говорят, ты не знаешь, в какую минуту тебе может свалиться кирпич на голову. Но лучше бы, чтобы эти знания не пригодись никогда.

СКАЗАНО!

Андрей Нестеров, руководитель УЦ «Дружина»:

- До недавнего времени тактической медицине не уделялось должного внимания. Но после анализа передового опыта других государств, стало понятно, что такое мнение ошибочно. И было принято решение развивать это направление у себя. Поэтому наша задача - наверстывать время и обучать людей, ведь в экстремальных ситуациях человек опускается до уровня своей подготовки.

Павел Бурмистров, руководитель направления УЦ «Дружина»:

- В Рязани все больше людей разделяют взгляды «Дружины». Телефоны координаторов нашего учебного центра под вечер буквально «краснеют» от количества заявок пройти обучение. За посещение занятий мы не берем плату, потому что не хотим ставить искусственные барьеры между людьми и жизненно важными в современных условиях знаниями. Сила нашего народа в единстве и правде! А за правду надо бороться всем вместе!