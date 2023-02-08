Теплосети экономят миллионы на тепле

Батареи в квартирах рязанцев становятся все холоднее, а дети болеют все чаще.

МУП «РМПТС» в отопительном сезоне 2022-2023 регулярно недогревает воду в трубах и поставляют в город меньше тепла, чем необходимо, исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха. Такую зависимость устанавливает нормативный температурный график, который сетевики зачастую не соблюдают. Этот график прописан в Схеме теплоснабжения Рязани и договорах между «Теплосетью» и ТЭЦ. Его исполнение заложено в тариф и необходимо для качественного отопления жилых домов.

Ранее редакция публиковала перечень из четырех десятков обращений о холоде в квартирах и социальных учреждениях, поступивших от горожан в декабре-январе. На основе журналистских расследований предыдущих лет мы предположили, что ключевую роль вновь могла сыграть умышленная недопоставка тепла в город со стороны РМПТС.

КП-Рязань направила запросы основным участникам процесса теплоснабжения, и ответы от обеих ТЭЦ подтвердили эту версию. Особенно сильные недогревы РМПТС допускало в морозные дни 6-11 января. Например, в зоне Дягилевской ТЭЦ 6 января по заявке диспетчера РМПТС теплоноситель поставлялся с температурой 90 градусов вместо положенных 128,7, а 7 января — с температурой 101 градус вместо требуемых 139,4. В зоне Ново-Рязанской ТЭЦ в эти же дни диспетчер РМПТС заказывал температуру теплоносителя на 34 - 36 градусов ниже нормативной.

Конечно, недогревы происходили и в другие дни. Более того, они были регулярными: стоило среднесуточной температуре опуститься до -5...-7 градусов и ниже. Это не только негативно сказывается на качестве отопления жилого фонда, школ и детсадов, но и, очевидно, несет немалую выгоду для РМПТС в виде экономии при закупке тепловой энергии.

По предварительной оценке, речь идет о десятках миллионов рублей. Более подробно полученные данные мы проанализируем в одной из ближайших публикаций, а вместе с ними — и ответ администрации Рязани на запрос редакции. Этот ответ чиновников заслуживает отдельного внимания. В нем, в частности, пишут:

«Температура теплоносителя, подаваемого МУП «РМПТС» для систем централизованного теплоснабжения жилых домов, зависит от температуры наружного воздуха и подается согласно температурному графику, утвержденному Схемой теплоснабжения города Рязани», - вот только одна из фраз, создающих искаженное представление о нынешней ситуации (так как мы видим, что нормативный температурный график фактически не соблюдается).

В дальнейшем КП-Рязань намерена направить запросы губернатору Рязанской области и областному правительству, управлениям ФАС, Роспотребнадзора и Ростехнадзора, региональной прокуратуре, Госжилинспекции, депутатам Рязгордумы и Рязоблдумы для оценки ситуации и решения проблем.