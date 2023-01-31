«Я сначала увидела торчащий из-под снега ботинок…» Как волонтеры «Мещеры» нашли пропавшую два месяца назад рязанку

Женщину не могли найти два месяца.

28 января состоялся выезд ПСО «Мещера» в город Ряжск. Причиной стала просьба полиции о помощи в поиске исчезнувшей 26 ноября местной жительницы. Из Рязани приехали более десятка добровольцев, которые присоединились к полицейским. Также в поиске участвовали несколько сотрудников Росгвардии и ряжского казачества.

Было решено обследовать берега реки Хупта недалеко от места жительства пропавшей женщины.

Версии были разные, результат оказался печальным

По предварительным данным, несмотря на холодную погоду, женщина ушла из дома… в халате и тапочках. Конечно, не хотелось верить в страшное. Поэтому одной из версий была такая: у женщины случилось психическое расстройство, отключилась память. Она могла запрыгнуть в поезд, и ее сняли где-нибудь на следующей станции – Мичуринске, Грязях, Воронеже… И лежит она в палате где-нибудь в поселке Тенистом, и не никто не знает, что ее ищут.

Первый проход вдоль реки не дал результатов. Дело еще осложнялось тем, что был подъем воды, затем ударили морозы, а потом вода пошла на убыль, и берега реки оказались завалены льдом.

- Лежит тело где-то под завалами льда, и до весны лежать будет, - обмолвился кто-то из участников поиска.

Прозвучала команда, закончить обследование побережья и сосредоточится на участке поймы, расположенном за местной КНС (канализационно-насосная станция – Ред.).

Буквально через несколько минут раздался возглас: «Нашли!»

В том, что там находится тело человека, не вызывало никаких сомнений.

- Я сначала увидела торчащий из-под снега ботинок. Подошла поближе и разглядела торчащую из него кость. С другой стороны была еле различимая кисть. Также обглоданная, - рассказывает волонтер ПСО «Мещера».

Пришли полицейские, участвовавшие в поиске. Вызвали опергруппу. Тот ли это человек, кого искали, первоначально было не определить – одежда была отнюдь не та, как предполагали изначально. Но после извлечения и осмотра тела обнаружили карту лояльности магазина, телефон и ключи от квартиры. Ключи к месту жительства пропавшей женщины подошли… Все говорило о том, что это именно та пропавшая, 1956 года рождения.

Криминал или несчастный случай?

Образ жизни покойной не исключал, что с ней могли свести счеты. Однако расположение тела говорило о том, что человек неудачно упал и не мог подняться. Борясь за жизнь, женщина завернулась в куртку, чтобы сохранить тепло. Но это помогло ей ненадолго. На данный момент причина смерти не установлена, но то, что на теле нет явных повреждений уже доказано. По версии следователей Скопинского МСО, вероятность криминала практически исключена.

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