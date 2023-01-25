Учителя жаловались на снижение оценок, а у девочки оказалась опухоль мозжечка. Как спасали ребенка

В операционной Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко, где спасли рязанскую девочку. Фото: Иван МАКЕЕВ

В рязанскую ОКБ им. Семашко поступила девочка с жалобами на утомляемость и истощенность. У ребенка нарушилась координация, часто болела голова, ее тошнило, а из носа шла кровь. Школьные учителя заметили, что успеваемость ребенка заметно снизилось, а ее эмоциональное состояние было неустойчивым.

К врачам родители привезли дочь уже с результатами исследования МРТ головного мозга. Но в больнице ей сделали повторное исследование уже с использованием контрастного вещества. Результаты подтвердились, у ребенка - объемное образование медиальных отделов правой гемисферы мозжечка. Говоря проще, опухоль.

Буквально через пару дней девочку направили на лечение в Москву, где в НМИЦ нейрохирургии ей сделали операцию по поводу пилоидной астроцитомы правой гемисферы мозжечка.

- С момента обращения в нашу больницу до отправки в Москву для подготовки к экстренной операции прошло всего трое суток. Правильно поставленный диагноз и слаженные действия врачей позволили провести операцию вовремя, - считает врач-невролог Елена Лизоркина.

После операции на мозжечке у девочки нарушилась речь, были потеря памяти и слабость, но два курса восстановительного лечения помогли улучшить ситуацию. Речь и мелкая моторика приближаются к норме, а у девочки вновь появился интерес к учебе.

Врачи отмечают, что к опухоли ребенка, возможно, привели незначительные травмы в раннем возрасте, а также ковид. По словам мамы, именно после коронавируса у дочери участились головные боли. Но точных причин возникновения опухоли назвать невозможно.

- Самое главное, что спасена жизнь ребенка, есть возможность восстановления здоровья, - отметила Елена Лизоркина.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Была крайне слабой и незрелой. Врачи спасли и выходили новорожденную девочку весом всего 450 граммов

Врачи спасли и выходили в Рязани новорожденную девочку весом всего 450 граммов (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!