Была крайне слабой и незрелой. Врачи спасли и выходили новорожденную девочку весом всего 450 граммов

Из перинатального центра кроху выписали, но врачи продолжат наблюдение.

В Рязани спасли и выходили самую маленькую новорожденную в истории перинатального центра. Девочка, весившая всего 450 граммов, родилась на 27-й неделе беременности. Она была крайне недоношенной и морфологически незрелой. За ее жизнь началась борьба буквально с первой секунды ее жизни.

При рождении у малышки оказалась двусторонняя пневмония, дыхательная недостаточность, анемия недоношенных. И это только часть патологий.

Помогли справиться с недугами этой крохотной, но сильной девочке врачи и медсестры отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Они круглосуточно находились у ее кувеза, готовые прийти на помощь в любую минуту.

Три месяца врачи дежурили у кувеза с малышкой буквально круглосуточно.

Чтобы выходить малышку, врачи применяли ИВЛ, препараты экзогенного сурфактанта для «созревания» легочных тканей, антибиотики, трансфузии препаратов крови, а также инфузионную терапию с элементами парентерального питания (внутривенно) и другие мероприятия. Без них крошка не выжила бы и не окрепла.

- За всю историю перинатального центра малышка стала первым ребенком со столь низкой массой тела, которого выходили наши специалисты, - отметила и.о. завотделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Софья Филиппова.

Через три месяца девочку выписали. Ее вес уже составил 1710 граммов. Сейчас ей предстоит следующий этап выхаживания в детской ОКБ.

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