Зимой 1978-1979 годов в сорокаградусный мороз Рязань едва не осталась без отопления

Рязань семидесятых. Фото предоставлено издательством "Пресса".

Начало 2023 года «порадовало» рязанцев аномальными холодами. В сочетании с серьезной аварией на теплосетях Дягилевской ТЭЦ это испытание стало ярким (увы, с негативным окрасом) событием для нескольких тысяч жителей областного центра.

Но на памяти бывалых горожан были и более страшные природно-температурные испытания. Зимой 1978-1979 годов Европейская часть страны оказалась в эпицентре Арктического антициклона. В декабре столбики уличных термометров в Центральной России упали ниже отметки минус 40 градусов по Цельсию! Не стала исключением и Рязанская область.

Метеостанции райцентров Сасово и Сараи зарегистрировали минус 43 градуса по Цельсию, метеостанции Тумы и Елатьмы сообщили о минус 42 градусах. В Рязани синоптики зарегистрировали минус 40 градусов.

В областном центре создали оперативный штаб. Самое тяжелое положение дел специалисты отмечали в Московском районе города. Если упомянутая выше Дягилевская ТЭЦ, благодаря своим мощностям, выдерживала температурный режим, то три менее крупные котельные постепенно начали сдавать позиции…

В первый день лютых морозов в квартирах десятков многоэтажных домов температура упала до 16-17 градусов. Показатель не критический – но все прекрасно понимали, что дальше будет только хуже. Если сорокаградусные морозы продержатся несколько дней (а прогноз говорил именно об этом), то в квартирах жителей Московского района температура воздуха опуститься до критических плюс пяти!

Бывший главный инженер МУП РМПТС Анатолий Цуканов вспоминал:

- На заседании штаба спросили: «У кого какие есть предложения?». Все молчали. Тогда я встал и говорю: «Мы сохранить температуру в квартирах и спасем сети, если… отключим горячую воду». Меня в штыки: «Что вы такое говорите? Хотите оставить людей в холоде и еще без горячей воды? Бунта хотите?».

Анатолий Петрович Цуканов, прекрасно понимал всю ответственность, но иного выхода просто не видел. Расход тепла на горячее водоснабжение равен примерно половине расхода на отопление. Сконцентрировав усилия на одном, можно было выправить температурный режим в квартирах. Оперативный штаб дал добро с оговоркой: «Если дело провалится, с тебя просто-напросто голову снимут».

Сорокаградусные морозы продержались еще три-четыре дня. Но в квартирах рязанцев температура больше не падала, наоборот, немного повысилась. После прохождения пиковых температур горячая вода вновь была подключена.