Учебный центр ВДВ в Сельцах. Вот какие условия для мобилизованных рязанцев.

Рязанский резервист Хасан Шамсиев рассказал об условиях службы в учебном центре ВДВ в Сельцах. По его словам, всем прибывшим мобилизованным рязанцам сразу выдают обмундирование – это теплая военная форма.

Как живут мобилизованные в Сельцах

«Живут мобилизованные в кубриках по десять человек. Ни как раньше – в одной большой казарме».

Питание мобилизованных рязанцев в Сельцах

В учебном центре для мобилизованных в Сельцах организовали трехразовое питание.

«Вкусные и большие порции», - заверил Хасан Шамсиев.

Рязанский резервист Хасан Шамсиев рассказал об условиях службы в учебном центре ВДВ в Сельцах омбудсмену Наталье Епихиной.

О дедовщине среди мобилизованных

«Дедовщины нет и ее не может быть. Все взрослые мужчины, все уважительно относятся друг другу», - сказал Шамсиев.

Как проведать своих родных мобилизованных в Сельцах

Родственники могут приехать в ученый центр в Сельцах и проведать своих детей, мужей, братьев. Для этого с КПП нужно позвонить и сообщить о своем прибытии.

Подъем в учебном центре для мобилизованных в Сельцах в 07:00.

Ранее губернатор Павел Малков ответил на семь часто задаваемых вопросах о мобилизации в Рязани (читать подробнее).

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