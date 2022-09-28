Учебный центр ВДВ в Сельцах. Вот какие условия для мобилизованных рязанцев.
Рязанский резервист Хасан Шамсиев рассказал об условиях службы в учебном центре ВДВ в Сельцах. По его словам, всем прибывшим мобилизованным рязанцам сразу выдают обмундирование – это теплая военная форма.
«Живут мобилизованные в кубриках по десять человек. Ни как раньше – в одной большой казарме».
В учебном центре для мобилизованных в Сельцах организовали трехразовое питание.
«Вкусные и большие порции», - заверил Хасан Шамсиев.
Рязанский резервист Хасан Шамсиев рассказал об условиях службы в учебном центре ВДВ в Сельцах омбудсмену Наталье Епихиной.
«Дедовщины нет и ее не может быть. Все взрослые мужчины, все уважительно относятся друг другу», - сказал Шамсиев.
Родственники могут приехать в ученый центр в Сельцах и проведать своих детей, мужей, братьев. Для этого с КПП нужно позвонить и сообщить о своем прибытии.
Подъем в учебном центре для мобилизованных в Сельцах в 07:00.
Ранее губернатор Павел Малков ответил на семь часто задаваемых вопросах о мобилизации в Рязани (читать подробнее).
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