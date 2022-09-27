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Политика27 сентября 2022 8:01

7 главных вопросов по частичной мобилизации в Рязани, на которые ответил губернатор Малков

Губернатор Малков ответил на семь главных вопросов мобилизованных рязанцев
Источник:kp.ru
Губернатор Павел Малков пообещал поддержать семьи мобилизованных рязанцев.

Губернатор Павел Малков пообещал поддержать семьи мобилизованных рязанцев.

Губернатор Рязанской области Павел Малков ответил на семь главных вопросов рязанцев по частичной мобилизации. Все эти вопросы ему задавали мобилизованные днем ранее в учебном центре десантного училища в Сельцах. Вот ответы Малкова:

1. Под частичную мобилизацию попадают те, кто отслужил в армии и имеет востребованную военно-учетную специальность (ВУС);

2. Рязанцы, призванные на военную службу по мобилизации, получают денежное довольствие (какая сумма денежного довольствия, не сообщается – Ред.). Зарплату по основному месту работы выплачивать не будут, но рабочее место сохранят до возвращения;

3. Все призванные по мобилизации рязанцы пройдут необходимую подготовку. Без нее [подготовки] никого не отправят в зону боевых действий;

4. В настоящее время при частичной мобилизации есть ограничения по возрасту и состоянию здоровья. Не могут мобилизовать граждан, признанных временно или полностью негодными по состоянию здоровья;

Частичная мобилизация в Рязани 2022: кто из рязанцев не подлежит призыву.

Частичная мобилизация в Рязани 2022: кто из рязанцев не подлежит призыву.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

5. Под призыв не должны попадать рязанцы, у кого четверо и более детей младше 16 лет, а также бойцы, у которых на иждивении родственники - инвалиды I группы;

6. Мобилизации не подлежат солдаты срочной службы, студенты очных и очно-заочных отделений вузов и ссузов, имеющих государственную аккредитацию. Кроме того, бронь имеют рязанцы, выполняющие критически важные функции на оборонных предприятиях, специалисты ИT, связи, медиа и некоторых других сфер;

7. При направлении повесток могут возникнуть ошибки. Каждую спорную ситуацию в военном комиссариате рассмотрят индивидуально.

Кроме того, Павел Малков пообещал, что формируемые полки из рязанцев регион возьмет под свое шефство.

«Семьям мобилизованных окажем поддержку – такую задачу уже поставил главам администраций муниципалитетов. Также усилим работу социальных служб в этом направлении», - заверил губернатор.

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