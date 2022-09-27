Губернатор Павел Малков пообещал поддержать семьи мобилизованных рязанцев.

Губернатор Рязанской области Павел Малков ответил на семь главных вопросов рязанцев по частичной мобилизации. Все эти вопросы ему задавали мобилизованные днем ранее в учебном центре десантного училища в Сельцах. Вот ответы Малкова:

1. Под частичную мобилизацию попадают те, кто отслужил в армии и имеет востребованную военно-учетную специальность (ВУС);

2. Рязанцы, призванные на военную службу по мобилизации, получают денежное довольствие (какая сумма денежного довольствия, не сообщается – Ред.). Зарплату по основному месту работы выплачивать не будут, но рабочее место сохранят до возвращения;

3. Все призванные по мобилизации рязанцы пройдут необходимую подготовку. Без нее [подготовки] никого не отправят в зону боевых действий;

4. В настоящее время при частичной мобилизации есть ограничения по возрасту и состоянию здоровья. Не могут мобилизовать граждан, признанных временно или полностью негодными по состоянию здоровья;

Частичная мобилизация в Рязани 2022: кто из рязанцев не подлежит призыву. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

5. Под призыв не должны попадать рязанцы, у кого четверо и более детей младше 16 лет, а также бойцы, у которых на иждивении родственники - инвалиды I группы;

6. Мобилизации не подлежат солдаты срочной службы, студенты очных и очно-заочных отделений вузов и ссузов, имеющих государственную аккредитацию. Кроме того, бронь имеют рязанцы, выполняющие критически важные функции на оборонных предприятиях, специалисты ИT, связи, медиа и некоторых других сфер;

7. При направлении повесток могут возникнуть ошибки. Каждую спорную ситуацию в военном комиссариате рассмотрят индивидуально.

Кроме того, Павел Малков пообещал, что формируемые полки из рязанцев регион возьмет под свое шефство.

«Семьям мобилизованных окажем поддержку – такую задачу уже поставил главам администраций муниципалитетов. Также усилим работу социальных служб в этом направлении», - заверил губернатор.

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