В рязанской Листвянке обнаружили превышение ПДК опасных веществ в 13 раз

«Все покрыто белым, как зимой»

Рязанская область славится своей водной жемчужиной - Окой и десятками других удивительных чистых речушек. Парадокс в том, что в этот водный перечень региона входит и река Листвянка.

Листвянка - пожалуй, самый многострадальный гидрологический объект, который принимает в себя невероятное количество опасных химических веществ. В шестидесятые годы прошлого века эту речку использовали как транспортный канал для выведения городских стоков в Оку. С тех пор мало что изменилось. Разве что сбрасывать в ее русло стали неизвестно что и неизвестно кто. И если раньше абсолютно все стоки строго регламентировались, то сейчас ситуация вышла из-под контроля.

Контролирующие органы обращают внимание лишь на протоколы проб, взятых с контрольного створа городских очистных сооружений. Да, Листвянка формируется сточными водами городских очистных сооружений, составляющими порядка 90% всего ее объема. Но сточные воды на сооружениях проходят серьезную очистку, и за малейшую погрешность предприятие получает серьезные штрафы. После сброса с очистных сооружений река буквально оживает - в ней даже попадается рыба.

Но прежде чем река сольется с очищенными стоками с городских станций, она по пути наполняется неизвестными веществами, которые сбрасываются анонимно. Листвянка протекает через Южный промузел, и встречает на своем пути множество мелких и крупных производств. Рассчитывать на совесть и экологичный подход предпринимателей не приходится.

Как показала наша прошлая экспедиция по заброшенным коллекторам вдоль ее акватории, в русло Листвянки попадает множество неизвестных стоков с непонятным составом.

В середине сентября журналисты обнаружили еще две точки загрязнения реки.

Накануне нам поступило обращение от жителей поселка Строитель и деревни Никуличи о том, что в Листвянке и ее окрестностях обнаружена в огромных количествах белая пена.

- Вдоль обочины Ряжского шоссе и на берегах реки все было покрыто белым, как зимой, - рассказали нам, подкрепив слова фотографиями.

Бела пена в лужах рядом с еврокубами говорит сама за себя.

ПАВ и нефтепродукты превышены в разы

На место незамедлительно выехали сотрудники экологической лаборатории. Специалисты взяли пробы воды из Листвянки в этом районе. Воду набирали в окрестностях бывшего трамвайного круга и газовой автозаправки на Ряжском шоссе. Проверяли образцы на содержание нефтепродуктов и ПАВ (поверхностные активные вещества). В наше распоряжение попали протоколы испытаний.

Согласно результатам исследования, во всех четырех пробах обнаружены превышения по этим двум показателям. По результатам экспертизы выявлено двукратное превышение содержания нефтепродуктов в пробах, взятых в районе трамвайного круга (обнаружено 0,11 мг/дм3 при нормативе в 0,05 мг/дм3). В пробах, взятых у автозаправки, нормы содержания нефтепродуктов превышены в 4 раза 0,2 мг/дм3 при норме в 0,05 мг/дм3).

При исследовании проб на содержание ПАВ результаты оказались еще более шокирующими. Так, в пробах, взятых на первой точке обнаружено превышение норматива в 1,5 раза (зафиксировано 0,15 мг/дм3 при нормативе 0,1 мг/дм3). В пробах воды из Листвянки, взятых во второй точке, нормативы содержания ПАВ превышены в 13 (!) раз (1,3 мг/дм3).

«Вода перестает дышать»

Спустя два дня после взятия проб мы приехали на место выбросов, но «пенная вечеринка» уже закончилась. Побродив по руслу Листвянки в районе газовой авто-заправки, следов пены мы не обнаружили, зато воздух был пропитан ядовитыми испарениями. Без противогаза в это место лучше не приезжать!

Пейзажи вокруг Листвянки ужасают.

Выше по течению нашему взору открылась ужасающая картина. Назвать эту зловонную канаву «рекой» просто не поворачивался язык. Коряги, шины, бытовой мусор… На изгибе реки оголился обширный берег, сплошь покрытый бурым налетом. Как нам пояснили экологи, при взаимодействии с воздухом нефтепродукты окисляются и обретают характерный бурый налет. Что и откуда попадает здесь в Листвянку, остается загадкой. На реке отчетливо просматриваются пятна с радужными разводами, что также говорит о присутствии нефтепродуктов в воде. При этом обнаруженное нами место находится в пяти километрах выше по течению от городских очистных сооружений.

Бурый окрас берега говорит о наличии нефтепродуктов.

От мутных вод исходил сильный химический запах, и уже после 15 минут пребывания в этих местах заболела голова и запершило в горле.

Пытаясь найти источник той самой пены, мы отправились дальше по руслу. Внимание привлекли белые горы еврокубов, складированных друг на друга. Рядом, в районе старого трамвайного круга, расположена частная организация (ее координаты 54.565633, 39.759319). Старожилы промзоны рассказали, что залежи тары появились вдоль дороги более полугода назад. По их словам, раньше емкости мыли - все сливы с химсоставом стекали в Листвянку. На одной из емкостей сохранилась этикетка «Лауретсульфат натрия 70%. Китай». Это вещество превосходно пенится, поэтому используется в бытовой химии. В подтверждении наших предположений видим в придорожных лужах остатки белой пены.

Рядом с Листвянкой мы обнаружили склад еврокубов.

- Лауретсульфат натрия - это пенообразователь, - поясняет специалист-химик. - Он входит в состав синтетических моющих средств - стиральных порошков, средств для посудомоечных машин.

Этикетка на одном из еврокубов говорит сама за себя.

У этого вещества очень хорошее поверхностное натяжение, и оно отлично пенится. Если эта пена попадает на поверхность водоема, она препятствует проникновению кислорода. Вода перестает дышать. Водоем не получает кислород из атмосферы и не выпускает его из воды. Это приводит к гибели всех организмов, живущих в водоеме.

- Мы живые существа, и нам нельзя нарушать нашу биологическую основу. Когда в организм попадают токсические вещества, он умирает или мутирует, - говорит наш эксперт.

Между тем, эти пресловутые ПАВы можно убрать из воды методом специальной очистки, но неконтролируемые стоки никто не очищает. Что и кто сливает в Листвянку? Найти ответ на этот вопрос предстоит природоохранным органам.

«Пришло время наводить порядок!»

Тем временем на просторах интернета в социальных сетях жители рязанского поселка Строитель пожаловались на химический запах от ржавой питьевой воды. Горожане окрестили вонь в воздухе и питьевой воде «неразлучным спутником Рязани».

- Жить невозможно! Как в эпоху Средневековья! Ни детей искупать, ни еду приготовить! Просто безобразие! - появились в соцсетях возмущения рязанцев.

Авторы этих публикаций отмечают, что уже не раз жаловались своей управляющей компании и РМПТС на ржавую вонючую воду, но из крана по-прежнему течет непригодная ни для каких нужд жижа.

Если одни ограничиваются частными жалобами, то другие вступают в экодвижение. Очередным шагом рязанских активистов из общества «Дышим чистым» стало объявление сбора подписей под коллективной жалобой в минздрав об ухудшении состояния здоровья жителей из-за вредных выбросов.

Рязанские экоактивисты неустанно реагируют на сообщения о выбросах в разных районах города. Так, член комитета по экологии Рязанской облдумы Григорий Парсентьев недавно предположил откуда «ветер дует»:

- Возможно, это канализация «Водоканала», - написал он в соцсети в ответ на сообщение о зловонных выбросах в ночь на 16 сентября в Дашково-Песочне. - Инициатива по объединению систем водоотведения и водоснабжения всей области в одну структуру назрела.

И подчинение должно быть соответственно региональное, а не городское. Пришло время наводить порядок! Необходимо собрать достойную команду исполнителей и обеспечить общественный и депутатский контроль. Обязательно надо форсировать вопрос с интерактивным мониторингом атмосферы на границах санитарно-защитных зон. Готовлю и отправляю депутатские запросы в надзорные органы.

Его коллега в борьбе за чистый воздух Александр Суфранович тоже сделал выводы об источнике неприятного запаха в Дашково-Песочне 16 сентября:

- Газоанализаторы в районе Турлатова и Ледового дворца превышений не показали. Но пост министерства природы зафиксировал превышения ПДК сероводорода. Я обзвонил знакомых в том районе, сопоставил время и составил карту распространения неприятного запаха. Основной удар пришелся вдоль улиц Кальная, Новоселов, Шереметьевская. Могу предположить, что причиной стали канализационные стоки. Предприятия сливают свою химию бесконтрольно в общую канализацию, убивая всю органику на своем пути в канализационно-насосных станциях…

За разъяснениями по поводу этой ситуации обратимся к ответственным лицам на межведомственной комиссии по экологической безопасности.

ВАЖНО

Листвянка - всего лишь транспортный канал для сброса стоков в Оку. Все вещества, которые таятся в ее водах, попадают в главную водную артерию региона. А неочищенные стоки наносят серьезный урон не только под-водным жителям, но и горожанам, ведь Ока используется как источник питьевой воды.