«Сын пошел в третий класс. Именно пошел». Две истории из рязанской глубинки, как дети в 2022 году добираются до школы

Мальчишка в сопровождении отца каждый день проходит восемь километров по полному бездорожью.

Шел 2022 год, а в Клепиковском районе Рязанской области ребенок самостоятельно добирался до школы 25 км. Не пешком, конечно, родители подвозили. Как могли. Они и обратились с заявлением в прокуратуру.

Вскоре проверка установила, что ребенок действительно живет в 25 км от школы, однако никаких школьных автобусов не было, а паспорт маршрута для перевозки школьника от места жительства до места учебы местные власти не разработали. И это, по мнению прокуратуры, серьезно нарушило права мальчика.

Как вскоре выяснила КП-Рязань, речь шла о школе №1 в городе Спас-Клепики, а живет мальчишка в небольшой и отдаленной деревушке Черное. Примерно все те же 25 километров от места учебы, вдали от трасс, шоссе и просто нормальных дорог.

Пять лет назад молодая семья перебралась из столицы в рязанскую глубинку. Глава семьи – специалист по информационной безопасности, супруга – ретушер. Работают удаленно, и жизнью в деревне в целом довольны. Но когда старший ребенок пошел в первый класс, возникла проблема дорог. Произошло это в прошлом учебном году. Именно тогда мальчишку, к слову, единственного школьника в деревне, до школы и обратно возили его родители.

Мама везет сына в школу из деревни Черное сама, чтобы второклассник не трясся лишний час в автобусе.

- Когда сын был в 1 классе, то мы до Нового года возили его в школу сами. И забирали. Потом нам дали автобус, но только до Тимохино (деревня примерно в 15 км от деревни Черное – Ред.), потому что дальше дорога полностью была разбита, и не проходила по ГОСТам. Так и сказали, дорога плохая, школьный автобус там ездить не может, поэтому только до Тимохино, - вспоминает мама мальчика Ксения.

Вместо получаса - полтора

Действительно, при обследовании дорожного полотна школьного маршрута до дома ребенка прокурорские работники установили, что участок дороги протяженностью 15 км сильно разбит, на нем многочисленные выбоины, просадки и проломы. Другими словами, чтобы выехать на нормальную трассу, необходимо преодолеть 15 км бездорожья.

- Открытие маршрута из деревни Черное до Спас-Клепиков не было согласовано с ОГИБДД МВД России по Клепиковскому району из-за несоответствия дорожного полотна требованиям ГОСТ. В июле 2022 года Дирекция дорог Рязанской области отремонтировала участок, и с 1 сентября школьник обеспечен подвозом до образовательного учреждения, - сообщила 20 сентября министр (ныне и.о.) образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина.

К словам чиновницы добавим два важных момента. Первое, паспорт школьного маршрута утвердили, а дорогу привели в нормативное состояние только после вмешательства прокуратуры и соответствующих представлений. Второе! Ребенка по-прежнему в школу возят родители…

Школьные автобусы у школы №1 в Спас-Клепиках в ожидании окончания занятий.

- Да, с утра сами продолжаем возить. Школьный автобус в Черное приходит примерно в 06:50. Потом автобус едет по деревням, везде собирает детей. В школу приезжают примерно в 08:10. Ехать час-полтора в автобусе, это... нас не устраивает. Поэтому сами возим утром, выезжаем в 07:50. Сейчас просим прямой маршрут, потому как ехать фактически всего полчаса.

Школьный маршрут по хляби и сугробам

Другой похожий случай уже не первый год происходит в Рязанском районе. Маршрут деревня Березовка – село Екимовка – Рязань. В Березовке живет семья с сыном-третьеклассником, тоже единственным школьником в деревне. Сама школа в Рязани, но школьный автобус не ходит и никогда не ходил. Причина - в отвратительном состоянии дороги.

Деревня Березовка Рязанского района встречает непроходимыми дорогами.

- В этом году сын пошел в третий класс. Именно пошел. Ездить по данной дороге невозможно, зимой ее не чистят. Автобуса никогда не было, прокуратура и ГИБДД не согласуют маршрут школьного автобуса, потому что дорога небезопасна, - рассказывает папа мальчишки Александр Ильин.

Зимой дорогу из Березовки никто не чистит.

Логистическая цепочка следующая: из Березовки пешком сын с отцом идет в Екимовку, где у них стоит заранее оставленная «Нива». И уже на машине в Рязань. Обратно отец забирает ребенка со школы, едут до Екимовки – и потом пешком до Березовки.

На «Ниве» родители больше не рискуют возить мальчика из Березовки.

- Невозможно ездить по такой дороге. Два раза попадали в огромную колею, чуть не положили машину набок, - вспоминает Александр.

Сельские и районные чиновники на жалобы только отписывались, а прокуратура посчитала, что в этой истории налицо бездействие регионального министерства транспорта.

Дорога из Березовки в Екимовку.

«Прокуратура подготовила административный иск о признании незаконным бездействие министерства транспорта и обязании [чиновников] направить в правительство Рязанской области предложение о включении участка автомобильной дороги протяженностью 4 км от автодороги Высоковские Дворики - Рожок - Екимовка, являющегося подъездом к деревне Березовка в Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Рязанской области», - говорится в ответе прокуратуры Рязанского района инициатору проверки.

Суды идут с февраля, и когда закончатся, неизвестно. Отца на заседания не вызывают, они с сыном продолжают пробираться по бездорожью до машины, чтобы на всех порах лететь в школу.

Кто возьмет дорогу на баланс пока неизвестно, суды идут с февраля.

В ТЕМУ

В 2022-2023 учебном году от места жительства к месту учебы и обратно в Рязанской доставляют 336 единиц сертифицированного автотранспорта. Все запланированные автобусы вышли на маршруты.

Если год назад на школьных автобусах перевозили 7 781 ребенка, то в 2022 году количество увеличилось до 8 589 детей.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Список населенных пунктов Рязанской области, где проживает по одному школьнику

- Клепиковский район – 11: деревня Ужищево, деревня Рябиновка, деревня Черное, деревня Тюрвищи, деревня Первушкино, деревня Сергеево, деревня Ново-Никольск, деревня Верея, деревня Озерье, деревня Малахово. Еще одного ребенка привозят из села Шехмино Рыбновского района;

- Касимовский район – 10: поселок Озерный, деревня Озерки, деревня Урдово, деревня Морозово, турбаза «Елочка», деревня Назарово, деревня Болотцы, деревня Овчинники, деревня Сеитово, деревня Чинур;

- Кораблинский район – 8: деревня Демьяново, деревня Новые Воды, деревня Великая Лука, деревня Копцево, деревня Филатово, деревня Юраково, деревня Каменка, деревня Добрятино;

- Ермишинский район – 5: деревня Узково, деревня Вышуры, село Большое Ляхово, поселок Сенин-Пчельник, поселок Лебяжий Бор;

- Сапожковский район – 5: деревня Дмитриевка, деревня Александро-Прасковинка, деревня Варваровка, село Кривель, село Черная Речка;

- Сасовский район – 5: деревня Большой Студенец, село Боковой Майдан, село Калиновец, село Арга, деревня Мордвиново;

- Спасский район – 5: село Старая Рязань, село Ярустово, село Емельяновка, село Выползово, село Моньясово;

- Кадомский район – 3: деревня Савино, деревня Матча, деревня Игнатьево;

- Милославский район – 3: поселок Копи, деревня Роговое, село Озерки;

- Рязанский район – 3: деревня Шелудино-1, деревня Шелудино-2, деревня Зименки;

- Скопинский район – 3: село Новобараково, село Лазинка, деревня Гореловка;

- Чучковский район – 3: деревня Свищевка, село Церлево, село Голенищево;

- Рыбновский район - 3: деревня Ларино, село Ильинское, село Шехмино (возят ребенка в школу в Клепиковском районе);

- Михайловский район - 2: деревня Хавертово, село Раздольное;

- Шиловский район – 2: село Рубецкое, село Боровое;

- Ряжский район - 1: село Нагорное;

- Сараевский район - 1: деревня Дмитриевка;

- Шацкий район - 1: деревня Алеменево.

Фото из Рязанского района предоставлены Александром Ильиным.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!