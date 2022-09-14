25 км до родимой школы. В Клепиковском районе второклассник самостоятельно добирался до учебы

Чтобы выехать на нормальную трассу, необходимо было преодолеть 15 км бездорожья. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Шел 2022 год, а в Клепиковском районе Рязанской области ребенок самостоятельно добирался до школы 25 км. Не пешком, конечно, родители подвозили. Как могли. Они, видимо, и обратились с заявлением в прокуратуру.

Вскоре проверка установила, что ребенок действительно живет в 25 км от школы, однако никаких школьных автобусов не было, а паспорт маршрута для перевозки школьника от места жительства до места учебы местные власти не разработали. И это, по мнению прокуратуры, серьезно нарушило права мальчика.

Как удалось узнать КП-Рязань, речь идет о школе №1 в городе Спас-Клепики, а живет мальчишка в небольшой деревушке, расположенной ровно в 25 километрах от места учебы, в отдалении от трасс, шоссе и просто нормальных дорог.

Второклассника, к слову, единственного школьника в деревне, до школы и обратно возили его родители. Но и тут без сложностей не обошлось. При обследовании дорожного полотна школьного маршрута до дома ребенка прокурорские работники установили, что участок дороги протяженностью 15 км сильно разбит, на нем многочисленные выбоины, просадки и проломы. Другими словами, чтобы выехать на нормальную трассу, необходимо преодолеть 15 км бездорожья.

«Для устранения выявленных нарушений прокуратура Клепиковского района внесла представления, которые рассмотрены и удовлетворены. Разработан и утвержден паспорт школьного маршрута, дорожное покрытие школьного маршрута приведено в нормативное состояние», - сообщила прокуратура Рязанской области.

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