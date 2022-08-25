Электровоз НЭВЗ ВЛ61Д (Н-0-001) в Рязани.

25 августа в Рязани установили электровоз-памятник НЭВЗ (Новочеркасский электровозостроительный завод) серии ВЛ61 (НО) – советский грузовой магистральный электровоз переменного тока.

Если верить информации с портала railgallery.ru, электровоз построили в 1956 году. С завода поступил в депо Ожерелье Московско–Курско-Донбасской железно дороги. Эксплуатировался на участке Ожерелье – Павелец (Скопинский район Рязанской области).

Рабочие прокладывают дополнительный путь для установки памятника-электровоза НЭВЗ.

С 1964 по 1965 год на Запорожском электровозоремонтном заводе его переоборудовали в двухсистемный электровоз.

После модернизации находился в депо Минеральные Воды Северо-Кавказской железной дороги.

Постамент в ожидании электровоза НЭВЗ ВЛ61Д (Н-0-001).

К 1980 году электровоз оставили от эксплуатации, и установили как памятник в депо Ожерелье под номером НО-001. Но спустя 42 года демонтировали и пригнали в Рязань.

Не все любители железнодорожной тематики рады, что электровоз убрали из депо Ожерелье, а если в этом была острая необходимость, то правильнее было перегнать его в Санкт-Петербург:

В депо Ожероелье НЭВЗ ВЛ61Д (Н-0-001) простоял 42 года, сколько простоит в Рязани, неизвестно.

«Символ депо Ожерелье и всего того участка. Неуважение к коллективу, истории, технике. Если даже и вынуждены были убрать, то единственное ему место для сохранения - МЖТ на Балтийском вокзале в СПб», - написал один из подписчиков паблика «Историческое наследие Железной дороги».

Вид на электровоз НЭВЗ ВЛ61Д (Н-0-001) с пешеходного моста на станции Рязань-1.

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