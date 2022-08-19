В 2022 году День города в Рязани совместят с Форумом древних городов.

ОБНОВЛЕНО: Глава администрации Рязани объявила о мероприятий Дня города - 2022, намеченных на 27 августа. Решение принято в связи с лесными пожарами в Рязанской области. Афиша праздника теперь неактуальна.

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Опубликована полная программа Дня города - 2022 в Рязани. Она трехдневная - с 26 по 28 августа. На этот раз праздник решили объединить с Форумом Древних городов, программу которого ранее публиковала КП-Рязань.

«Только в рамках Дня города запланировано порядка 40 активностей», - сообщает пресс-служба мэрии.

Программа мероприятий Дня города - 2022 в Рязани.

В высоком разрешении программа Дня города - 2022 в Рязани доступна по ссылке.

26 августа мероприятия 927-го дня рожжения Рязани откроются гастрономическим фестивалем «Рязанское гостеприимство» на Лыбедском бульваре. Вечером пятницы, с 17:00 до 23:00, на улице Почтовой пройдет фестиваль уличных музыкантов «Подбелка — 2022», а на сцене Зеленого театра ЦПКиО с 18:00 до 21:00 — музыкальный кубок КВН «Поющий Косопуз — 2022». Последний завершится концертом команды «Русская дорога» (Армавир) – чемпиона Высшей лиги Международного союза КВН 2020 года.

Самым насыщенным днем должно стать 27 августа. Гастрономический фестиваль на Лыбедском бульваре продолжится. Также многочасовые мероприятия запланированы во многих общественных пространствах:

- фестиваль «Город Р: развитие, рекорды, Рязань», Лесопарк, 10:00 — 22:00;

- Городской пикник, Кремлевский сквер, 14:00 — 18:00;

- фестиваль «День города на Орешке», Ореховое озеро, 14:00 — 21:00.

- фестиваль музыки и спорта «Движение», ЦПКиО, 18:00 — 21:00.

Завершится суббота праздничным гала-концертом на Лыбедском бульваре с участием певицы Тины Кузнецовой и салютом, которых будет два: в 21:30 с площадки на Лыбедском бульваре и в 22:30 с площадки в районе УРТ.

На 28 августа намечен только фестиваль мастеров колокольного звона «Рязанские перезвоны» (Рязанский кремль, 12:00 — 15:30).