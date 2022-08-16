Пройдет Форум древних городов в Рязани с 24 по 27 августа. Фото: drevniegoroda.ru
24 августа в Рязани стартует пятый международный Форум древних городов. По задумке организаторов, главными тематическими направлениями Форума станут:
- народный костюм;
- 200-летие с начала официальных археологических раскопок на Городище Старая Рязань;
- 870-летие города Касимова Рязанской области.
«В V Международном форуме древних городов в Рязани будут участвовать представители более двухсот древних городов России и мира», - заверили организаторы мероприятия.
Во время Форума древних городов в Рязани 2022 года с 24 по 27 августа для рязанцев и гостей, а также для специалистов подготовили три обширные программы:
- деловая программа: конференции, пленарные заседания, «мировое кафе», где пройдут партнерские переговоры, обмен опытом и многое другое;
- культурная программа: фестиваль национальных искусств, праздник фольклорных и аутентичных коллективов, фестиваль лоскутной моды и др.;
- концертная программа: выступления Удмуртского Государственного театра фольклорной песни и танца «Айкай», Заслуженного коллектива Республики Беларусь «Белые росы» (город Гродно), Государственного академического русского народного хора имени Митрофана Пятницкого и многих других.
Полная программа Форума древних городов в Рязани 2022 года
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