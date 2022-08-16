Пройдет Форум древних городов в Рязани с 24 по 27 августа. Фото: drevniegoroda.ru

24 августа в Рязани стартует пятый международный Форум древних городов. По задумке организаторов, главными тематическими направлениями Форума станут:

- народный костюм;

- 200-летие с начала официальных археологических раскопок на Городище Старая Рязань;

- 870-летие города Касимова Рязанской области.

«В V Международном форуме древних городов в Рязани будут участвовать представители более двухсот древних городов России и мира», - заверили организаторы мероприятия.

Во время Форума древних городов в Рязани 2022 года с 24 по 27 августа для рязанцев и гостей, а также для специалистов подготовили три обширные программы:

- деловая программа: конференции, пленарные заседания, «мировое кафе», где пройдут партнерские переговоры, обмен опытом и многое другое;

- культурная программа: фестиваль национальных искусств, праздник фольклорных и аутентичных коллективов, фестиваль лоскутной моды и др.;

- концертная программа: выступления Удмуртского Государственного театра фольклорной песни и танца «Айкай», Заслуженного коллектива Республики Беларусь «Белые росы» (город Гродно), Государственного академического русского народного хора имени Митрофана Пятницкого и многих других.

Полная программа Форума древних городов в Рязани 2022 года

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