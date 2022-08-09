Маньяка в Шилове задержали оперативно. Он уже во всем сознался.
Следственный комитет раскрыл подробности преступлений, совершенных так называемым шиловским маньяком. По данным ведомства, все произошло вечером 7 августа в поселке Шилово Рязанской области.
Неизвестный мужчина, увидев на улице компанию из двух девушек и подростка, решил изнасиловать 15-летнюю девочку. Он подошел к молодежи и внезапно несколько раз ударил ножом 17-летнего парня и 21-летнюю девушку.
Несмотря на тяжелые раны, пострадавшие смогли убежать и попросить помощи. Злодей догонять их не стал, он сначала изнасиловал 15-летнюю девочку, а потом совершил в отношении нее «насильственные действия сексуального характера».
Через некоторое время подозреваемого задержали полицейские. Им оказался 36-летний уроженец Москвы. Ранее он уже был судим за изнасилование и грабеж.
На допросе он уже во всем признался.
В настоящее время за жизнь 17-летнего парня, изрезанного маньяком, борются врачи. Мальчишку на вертолете доставили в Рязань из Шилова. У него тяжелые раны шеи, груди, трахеи и пищевода.
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