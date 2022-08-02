Испытание маргиналом. Рязанцам объяснили, как усмирить проблемных соседей

Для начала с проблемными соседями лучше спокойно поговорить. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Жители многоквартирного дома на улице Сельских Строителей не могут совладать с соседом, ведущим маргинальный образ жизни. Мужчина пьет и не убирает в квартире, а за долги по коммуналке ему отключили электричество. Но последней каплей стал пожар, устроенный неспокойным соседом в июне. Люди уже обращались в полицию, горадминистрацию и к уполномоченному по правам человека с просьбой выселить соседа. И таких случаев по городу немало. Как правильно действовать, чтобы защитить свои права на спокойную жизнь и призвать к ответу нарушителей общественного порядка.

Действовать надо аккуратно

Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина считает, что в ситуации с нарушителями спокойствия необходимо действовать очень осторожно:

- Ведь в данных случаях речь идет не только о защите прав жильцов, которые недовольны, но и человека, на которого жалуются. Возможно, он маргинальный, возможно, он попал в сложную жизненную ситуацию, возможно, это человек с психическим заболеванием и ему требуется лечение, или же это какая-нибудь бабушка, несущая все в свой дом. И здесь всем соседям, конечно же, необходимо объединиться, проводить видеофиксацию нарушений и обращаться в полицию. У меня подобных обращений было немало, и когда человек действительно болен, полиция может проанализировать ситуацию и вызвать бригаду психиатрической помощи. В случаях, когда человеку помочь не удается и он действительно опасен для окружающих, его могут поместить в психиатрический интернат.

По мнению Натальи Леонидовны, ситуации бывают очень разные и к каждой из них нужно подходить индивидуально:

- Если перед нами одинокий пожилой человек, который не может за собой ухаживать, его тоже могут поселить в дом-интернат. Но, повторюсь, в любом случае жильцам необходимо в первую очередь обращаться в полицию.

И особенно в тех случаях, когда человек злоупотребляет спиртным, наркотиками, шумит и ведет маргинальный образ жизни. Если у соседа квартира находится в антисанитарном состоянии, имеет смысл обратиться в Роспотребнадзор.

В ведомстве могут сделать предписание УК или ТСЖ, которые обязаны следить за санитарным состоянием многоквартирного дома. Они должны работать с этим жильцом: либо помогать ему прибраться, либо заставить привести жилище в порядок.

Полиция придет на помощь?

В случаях же когда нарушается закон о тишине, по словам омбудсмена, полиция также должна защищать жильцов:

- Гораздо проще действовать, когда жилье находится в социальном найме. В таких случаях мы обращаемся к наймодателю, и уже он за нарушения договора может его расторгнуть. Если же квартира в собственности неспокойного соседа, то здесь ситуация гораздо сложнее. Есть такое понятие, как медиация (одна из технологий альтернативного урегулирования споров - Ред.), и действовать лучше в рамках нее. С соседом для начала рекомендуется попробовать спокойно поговорить, объяснить ситуацию, возможно, предложить свою помощь, а уже только после этого обращаться к правоохранительным органам.

Законы о тишине в каждом субъекте РФ свои, поэтому полиция может зафиксировать лишь факт нарушения. Да, соседи могут написать и в администрацию, и в полицию, и в прокуратуру. К собственнику принимаются соответствующие меры, возбуждается уголовное или административное дело, через суд просят устранить нарушение. Но выселить асоциального собственника можно только решением суда.

Вместо послесловия

В любом случае, всегда необходимо понимать, кто имеется в виду под словом «маргинал» и насколько он мешает вам жить. Ведь это может быть бывший заключенный с асоциальным поведением или больной человек, который в силу своего нездоровья может совершить действия, способные привести к трагедии (например, оставить включенным утюг или газ).

КСТАТИ

С 10 июля 2021 в Рязанской области действует закон «О тишине». Согласно документу, определены два периода «тишины» - с 22 до 7 часов и с 13 до 15 часов во все дни недели, а также перечень объектов, на которых обеспечивается тишина. В частности, в жилых и нежилых помещениях многоквартирных и индивидуальных домов, во дворах, на территориях садоводческих и огороднических товариществ.

По нормам, во время «тишины» необходимо отказаться от погрузочно-разгрузочных, строительных и ремонтных работ в помещениях и в непосредственной близости от жилых домов. Кроме того, достанется и автомобилистам, у которых два и более раза сработает сигнализация.