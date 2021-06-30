В Рязани приняли «закон о тишине» - досталось строителям и автовладельцам. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Депутаты Рязанской областной думы 30 июня рассмотрели и приняли в окончательном чтении «закон о тишине».

— Первоначально в законопроекте было определено, что он длится до 8 часов утра, в принятом законе – до 7 часов, — рассказывает депутат Татьяна Панфилова. — Еще одна поправка – действие закона не будет распространяться на организации, предоставляющие услуги временного проживания, а также на гостиницы.

В законе определены два периода «тишины» - с 22 до 7 часов и с 13 до 15 часов во все дни недели, а также перечень объектов, на которых обеспечивается тишина. В частности, в жилых и нежилых помещениях многоквартирных и индивидуальных домов, во дворах, на территориях садоводческих и огороднических товариществ.

Согласно нормам, во время «тишины» необходимо отказаться от погрузочно-разгрузочных, строительных и ремонтных работ в помещениях и в непосредственной близости от жилых домов. Кроме того, достанется и автомобилистам, у которых два и более раза сработает сигнализация.

В силу закон вступит через 10 дней.

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