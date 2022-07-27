Кадры для сферы IT, новые цифровые продукты и обмен опытом. В Рязани обсудили вопросы развития информационных технологий

Межрегиональная конференция «Цифровой регион: инвестиции, безопасность, технологии, кадры» прошла в Рязани.

Рязанская область, несомненно, претендует на статус цифрового региона: успешно готовит квалифицированные кадры в сфере IT, создает новые цифровые продукты, которыми интересуются не только на родине, но и за рубежом, активно внедряет геоинформационные технологии, а также делится своим опытом с коллегами из других регионов. Этому и была посвящена межрегиональная конференция «Цифровой регион: инвестиции, безопасность, технологии, кадры», которая прошла в Рязани 27 июля.

Три «кита» цифровизации

Пожалуй, наиболее яркой мыслью на конференции звучали основы того, на чем, собственно, держится цифровизация Рязанской области. Три таких больших «кита»: профессиональные кадры, заинтересованный бизнес и поддержка со стороны руководства области.

Можно с уверенностью сказать, что квалифицированные кадры – одна из важнейших составляющих цифрового развития. В этом направлении регион в настоящее время движется уверенными шагами. Рязанская область, как известно, богата университетами, специализирующимися на подготовке профессионалов в сфере IT. Это и Рязанский радиотехнический университет, и Рязанский государственный университет имени Есенина, и Рязанский институт Московского политехнического университета. У вузов есть и собственные физико-математические классы в некоторых школах.

Как отметил на пленарном заседании конференции региональный министр цифрового развития Андрей Ульянов, важно активно вовлекать бизнес в формирование будущих учебных программ, причем делать это нужно не только на уровне вуза, но и школы. Для этого важно найти баланс между компаниями, которые успешно работают в сфере IT-технологий и нуждаются в специалистах, и учебными заведениями, которые готовят соответствующие кадры. По словам Андрея Ульянова, регион уже знаком с проблемами вузов по этому вопросу и ведет работу по устранению препятствий.

Но на этом вовлеченность молодежи в сферу IT не заканчивается. Рязанская область активно развивает систему цифрового образования детей и подростков. Зампред регионального правительства Артем Никитин рассказал, что даже в непрофильных вузах Рязани и области есть специальности, связанные с IT. Так называемые «Точки роста» открыты уже в 153 школах Рязанской области. Работает и технопарк «Кванториум», и региональный IT-кластер, в который входит один профильный вуз и 23 компании, специализирующиеся на разработке цифровой продукции и производстве технического оборудования.

В региональный IT-кластер входит один профильный вуз и 23 компании.

Вторая составляющая эффективной цифровизации – это заинтересованность бизнеса. Как подчеркнул в ходе конференции Артем Никитин, такие инвесторы в Рязанской области есть, и регион заинтересован в привлечении новых, чтобы иметь возможность выпускать мощные цифровые продукты. Активно работают и над ликвидацией цифрового неравенства и развитием инфраструктуры связи и телекоммуникаций, в том числе и в малых населенных пунктах.

Работа по продвижению областных IT-продуктов ведется не только за пределами региона, но и страны. Стоит упомянуть шоурумы, которые организовала Рязанская область как в соседних Казахстане, Киргизии, Армении и Узбекистане, так и в Уганде. На зарубежных площадках регион представил, в числе всего прочего, и продукты рязанских IT-разработчиков, которые не только вызвали интерес, но и желание инвестировать.

Рязанская область заинтересована в привлечении инвесторов, чтобы иметь возможность выпускать успешные цифровые продукты.

В целом, как отметил Артем Никитин, регион постепенно уходит от точечного продукта к целостной системе. По подсчетам в Рязанской области на сегодняшний день имеется 85 цифровых платформ. В настоящее время специалисты работают над продуктом, который сможет собрать в себе все необходимые для комфортной жизни в Рязани или области сервисы. На цифровой платформе будет все: от здравоохранения, медицины и образования до общественного транспорта, льгот и обратной связи между органами власти и жителями. Пилотную версию проекта представят уже в 2023 году.

В этом же году получит свое воплощение и еще один полезный проект – Карта жителя. Соглашение врио губернатора Павел Малков и генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев подписали 16 июня на Петербургском экономическом форуме. По своей сути она станет универсальным ключом к сервисам и услугам. Помимо платежей, карта предоставит возможность льготного проезда и доступ к социальным услугам, а в дальнейшем ее возможности могут быть расширены.

Единый информационный ресурс для жителей Рязанской области появится уже в 2023 году.

Третья составляющая цифровизации – это поддержка со стороны руководства региона. С этим, по словам Артема Никитина, тоже нет проблем. Для IT-кластера в настоящее время существуют региональные меры поддержки: гранты, льготные кредиты, а также налоговые преференции.

- То, что хочется получить, – это четкую потребность бизнеса, какая поддержка нужна сегодня от региональной власти. А с нашей стороны сделать так, чтобы эта поддержка была максимально оказана, - подчеркнул Никитин.

Также он отметил, что главная цель, которую преследует регион, заключается в поддержке местных IT-проектов и компаний, чтобы их продукт был известен не только в области, но и за ее пределами.

Ведется работа над развитием инфраструктуры связи и телекоммуникаций, в том числе и в малых населенных пунктах.

Об инвестиционных возможностях Рязанской области – просто и наглядно

Еще один вопрос, которому уделили внимание на конференции, касался развития геоинформационных технологий. Регион ведет работу над созданием обновленной интерактивной инвестиционной карты. Она представляет собой единую площадку, которая позволяет потенциальным инвесторам узнать все об объектах Рязанской области, в которые можно вложить деньги. Ресурс планируют интегрировать с платформой Региональной геоинформационной системы.

Разработка интерактивной инвесткарты – заключительный этап внедрения в Рязанской области Регионального инвестиционного стандарта 2.0. Обновленная карта дополнится информацией о транспортно-логистической и социальной инфраструктуре Рязанской области. Запуск проекта запланирован на август 2022 года.