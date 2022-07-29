«Цифровой регион под ключ»: карта жителя, приложение для записи к врачу и подготовка IT-кадров с детсада

Участники брифинга рассказали, как Рязанский регион планирует развиваться в цифровой сфере в ближайшее время. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

В четверг, 28 июля, в «Точке кипения» состоялся брифинг по вопросам цифровизации Рязанской области. В обсуждении проблемы приняли участие региональный министр цифрового развития, информационных технологий и связи Андрей Ульянов, директор регионального Центра информационных технологий Кирилл Пронин и директор автономной некоммерческой организации «Цифровой регион» Светлана Трыканова.

«Цифровизация должна облегчать процессы»

Цифровая среда стремительно наполняет жизнь современного человека, и без компетенции в этой области, без развития информсистем прогресс невозможен. Участники брифинга рассказали, как наш регион планирует развиваться в цифровой сфере в ближайшее время.

Спикеры отметили, что основная задача любой информационной системы, которая направлена на оцифровку тех или иных направлений, будь то медицина, образование или культура - это облегчение труда работников сферы и предоставление более качественных услуг жителям региона.

- При внедрении цифровых решений не должен ломаться привычный положительный уклад отношений. Если новшество не оптимизирует, а усложняет процесс, то это не правильно. Цифровизация должна облегчать процессы, делать вещи более простыми и доступными, - отметил Андрей Ульянов.

По его словам, Рязанская область намерена занять такую нишу в IT-сфере, как «Цифровой регион под ключ», и развивать идею в различных направлениях - информатизации, безопасности, инвестировании:

- Пусть сегодня мы находимся у истоков, но у нас есть возможность аккумулировать опыт и показать комплексный, красивый результат. На рязанской земле есть качественный потенциал для развития в этом направлении.

Светлана Трыканова рассказала о социальном аспекте цифровизации региона, назвав несколько важных проектов - «Дети учат», «Цифровой университет», «Кадры Рязанской области» и другие:

- Кадровые проекты, которые реализует наше общество совместно с министерством, имеют четкую цель – создание дееспособного рынка в IT-сфере в Рязанской области. Мы хотим, чтобы специалисты не просто получали «корочки», а обладали реальными знаниями, которые нужны работодателю. Мы создали сетевой подход, начиная обучение с дошкольного возраста и завершая работой с людьми «серебряного» возраста. Мы формируем базисные IT-компетенции, необходимые для современного человека, а также ведем поиск нужного потенциала, который с реальными ожиданиями пойдет обучаться на IT-специальности.

Что касается привлечения в регион готовых IT-специалистов, министр отметил необходимость создания условий для конкурирования с федеральным уровнем:

- Мы активно формируем IT-визитку региона. Если у нас будут интересные рабочие места, направленные на развитие компетенций, то это будет привлекать специалистов из ближних регионов.

Кстати, этот вопрос, в числе прочих, накануне подробно обсудили на форуме «Цифровой регион».

Представители СМИ задали спикерам актуальные вопросы. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Карта жителя - единый ключ ко всем возможностям внутри региона

На брифинге затронули актуальный вопрос кибербезопасности. По словам Андрея Ульянова, наш регион подготовлен к таким атакам, кроме того, большинство программного обеспечения по поддержанию стабильности информсистем производится в РФ.

В рамках встречи подняли проблему модернизации информсистем, связанных с работой портала Госуслуг. Участники обсуждения заверили, что все услуги на уровне региона мониторятся и переводятся в соответствие с действующими федеральными требованиями.

- Сегодня все услуги переводятся на платформу государственных сервисов – это готовые федеральные шаблоны с четкими требованиями. Ранее это делалось в частном порядке. Мы меняем подход и к концу года приведем в 100-процентное соответствие с действующими требованиям всех Госуслуг, - сказал Андрей Ульянов.

Кирилл Пронин отметил, что зачастую, проблема при записи в поликлинику существует на уровне лечебного учреждения. По его словам, сейчас ведется работа над созданием мобильного приложения, которое позволит рязанцам записываться к врачу.

Один из важных пилотных проектов региона - «Карта жителя», которая позволит рязанцам не только экономить на проезде в общественном транспорте, но и пользоваться рядом бонусов. Например, использовать карту при посещении театра или музея, открывать турникет, получать скидки в магазинах... Объясняя суть работы карты, участники брифинга отметили, что это инструмент с большим объемом памяти позволяет «зашивать» различные сервисы. Информация может считываться разными способами, в том числе по QR-коду.

- «Карта жителя» - это единый ключ ко всем возможностям внутри региона. При внедрении продукта мы изучили опыт других 25 регионов, где она применяется. Мы увидели хорошие результаты, но есть региональные нюансы, которые мы отрабатываем.

В завершении брифинга участники отметили, что открыты к обсуждению и все результаты внедрений и модернизации региона жители могут увидеть в открытом доступе, в том числе на страницах министерства в соцсетях.