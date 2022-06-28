С 1 июля 2022 года в Рязани подорожают коммунальные услуги

Вместо того чтобы сливать в трубу деньги горожан, властям Рязани давно пора активнее участвовать в федеральных проектах. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

1 июля как экватор года уже давно ассоциируется с подорожаниями. Именно с этого числа чаще всего изменяются тарифы в коммунальной сфере и, конечно, всегда в сторону увеличения. 2022 год - не исключение, поэтому давайте разберемся, насколько больше жителям Рязани придется платить в течение следующих 12 месяцев. Упомянем и размер взноса на капитальный ремонт, который в Рязанской области остается одним из самых высоких по стране.

ГВС и отопление. Новые тарифы РМПТС

Начнем с самых увесистых граф в платежках для большей части города - отопления и горячего водоснабжения. Тариф на тепловую энергию МУП «РМПТС» составит 2508,78 руб. за 1 гигакалорию. Чтобы не вдаваться в систему нормативов и формулы, которые никак не изменились, констатируем: тепло подорожает на 3,9%, а вслед за ним - отопление для домов, подключенных к централизованной системе.

Тариф на горячую воду для МУП «РМПТС» утвержден двухкомпонентным. Первый компонент - тепловая энергия (о ней мы уже сказали), второй - холодная вода, которая теперь будет стоить 29,51 руб. вместо 27,88 руб. за кубометр (+5,8%).

Но какой будет итоговая сумма? Расчетная стоимость кубометра горячей воды на сайте МП «КВЦ» указана в нескольких вариантах в зависимости от наличия полотенцесушителей, наружной сети ГВС, типа стояков (изолированный или неизолированный). Однако МУП «РМПТС» приводит, по-видимому, самый распространенный тариф - 192,08 руб. за «куб» с 1 июля 2022 года.

Выход из ростовского болота?

Относительно тарифов МУП «РМПТС» позволим себе ремарку.

В предыдущие годы пагубной традицией стало возлагать проблемы предприятия на плечи потребителей. Это и его огромные долги, достигавшие 1 млрд рублей, и не менее внушительные потери на тепловых сетях из-за их критического износа. 200 млн рублей в год, выделяемые областным правительством, - это крохи, которые не позволяют проводить реконструкцию в таком объеме, чтобы обогнать износ трубопроводов.

В итоге рязанцы платят за тепло больше соседей по ЦФО и сопоставимо с жителями северных широт. При всей очевидности того факта, что тариф РМПТС до предела раздут и требуются средства из иных источников, Рязань до 2022 года не поучаствовала ни в одном федеральном проекте по модернизации коммунальной инфраструктуры. Эти проекты активно реализовывались Фондом содействия реформированию ЖКХ в других городах, когда рязанской коммуналкой рулили чиновники из Ростова-на-Дону: вице-губернатор Игорь Греков, его советник Владимир Арцыбашев, замглавы администрации Рязани Владимир Бурмистров.

Только теперь, после их изгнания, делаются хоть какие-то шаги. В 2022 году РМПТС получит льготный займ от Фонда содействия реформированию ЖКХ на реконструкцию системы теплоснабжения в поселке Дягилево. Врио губернатора Павел Малков мог бы мотивировать муниципальные власти на продолжение этой работы. Тем более, что президент Владимир Путин на ПМЭФ-2022 назвал масштабное обновление «гнилых труб» и другой инфраструктуры ключом к решению системных проблем ЖКХ: «Как показала жизнь, и думаю, что главы регионов со мной согласятся, мы не добьемся реальных изменений в повышении качества услуг ЖКХ до тех пор, пока все это хозяйство висит на старой, обветшавшей инфраструктуре», - отметил глава государства.

Вывоз мусора. Из ключевых перемен - только цена

Что еще подорожает с 1 июля? Одна из таких услуг - вывоз мусора. В 2020 году рязанцы стали платить за нее отдельно региональному оператору ООО «Эко-Пронск». С тех пор тариф пересматривался дважды. Теперь он увеличится на 3,8% и составит 99,61 рубля в месяц на одного жителя квартиры в многоквартирном доме. Учитывая численность населения, годовая выручка монополиста только от физических лиц должна превышать 1 млрд рублей. При этом коренных изменений в сфере обращения с отходами мы пока не увидели.

Кстати, бывшего главного учредителя ООО «Эко-Пронск» Андрея Андреева считали креатурой ростовского лобби в Рязанской области. Теперь половина прибыли компании принадлежит некому столичному ООО УК «Спутник». Но сменился ли конечный бенефициар?

ХВС и водоотведение. Цены тоже ползут вверх

Холодное водоснабжение подорожает на 3,9% - до 29,32 руб. за «куб». Еще одна услуга МП «Водоканал города Рязани», а именно водоотведение, тоже подрастет в цене на 3,9% и станет 34,13 руб. за кубометр. Нормативы остаются теми же, значит, пропорционально изменится и сумма в платежке.

Электроснабжение. Стабильность в подорожании

Электроснабжение в последние годы дорожает без особых скачков, зато стабильнее других граф - около 5% ежегодно. Вот и на этот раз цена 1 кВт*ч электроэнергии изменится с 5,08 руб. до 5,34 руб. для городов и с 3,56 руб. до 3,74 руб. для сельской местности (и домов с электроплитами/электроотопительными установками).

Нужно заметить, что в отличие от графика изменения цены саму услугу стабильной можно назвать не всегда. На периодические отключения, особенно в непогоду, жалуются жители не только деревень, но и городов. Отдельной большой проблемой являются скачки напряжения, которые приводят к порче дорогостоящей техники и даже пожарам.

Газоснабжение. Минимальный рост

Меньше других изменится цена на газ. Для всей тарифной сетки ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» это примерно 3,2%. Если голубое топливо используется только газовой плитой или только газовым водонагревателем, 1000 «кубов» с 1 июля 2022 года будут стоить 7550 руб. (вместо 7317 руб.). Если есть и то, и другое - 6954 руб. (вместо 6739 руб.). Для отопления и одновременного использования газа в других целях установлен тариф 6485 рублей за 1000 «кубов».

КСТАТИ

Грабительский взнос

Еще в декабре 2021 года стало известно, что размер взносов на капитальный ремонт МКД в Рязани и области с 1 июля не изменится. Позиционировалось это чуть ли не как благородный жест для снятия социальной напряженности, хотя ничего общего с реальностью такие формулировки иметь не могут.

Средневзвешенный показатель по России составляет 9,49 руб. за квадратный метр - и это после увеличения в 2022-м почти на 15%. Наш регион смог отличиться в худшую сторону, потому что еще в 2018-2019 годах размер взносов на капремонт здесь был взвинчен почти в два раза. Нынешний тариф, 11,65 руб. за «квадрат», является самым высоким среди всех субъектов РФ после Москвы.

Это беспрецедентное и непопулярное решение правительства Рязанской области по удвоению тарифа на капремонт для населения своей подписью утвердил лично несостоявшийся «Герой России», вице-губернатор Игорь Греков, уволенный в 2021 году со скандалом по представлению прокуратуры за погашенную, но скрытую им при трудоустройстве судимость. Он же параллельно выступал с требованиями увеличить собираемость взносов. Заместителем руководителя Фонда капремонта в тот период был земляк бывшего вице-губернатора, ростовчанин Андрей Минеев.