В чем причины некачественного состояния рязанских дорог?

Отсутствие контроля в дорожной отрасли - одна их причин плохого качества рязанских дорог.

Врио губернатора Павел Малков, выступая на конференции регионального отделения «Единой России», где его выдвинули кандидатом в губернаторы Рязанской области, вновь назвал в числе приоритетов деятельности правительства транспортное направление. Наибольшие нарекания здесь вызывает состояние проезжих частей. По признанию профильного министра Вадима Решетника, доля дорог, находящихся в нормативном состоянии, составляет меньше 40%.

Но повышенное внимание к деятельности министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области объясняется не только неудовлетворительным состоянием большинства этих самых дорог в регионе. Открываются все новые обстоятельства, заставляющие вновь возвращаться к этой извечной для нашей Рязанской области теме.

Дорога построена, а проект еще не сдан

На этот раз в поле зрения попало акционерное общество «Инжсоцпроект». Предприятие специализируется на проектно-изыскательских работах в сфере дорожного строительства. По информации из открытых источников, основным клиентом организации поначалу был минтранс Рязанской области, с которым заключили 117 контрактов на сумму более 69 миллионов рублей. Затем, с 2018 года, контракты заключаются с ГКУ «Дирекцией дорог Рязанской области». За этот период заключено 27 контрактов на общую сумму более 40 миллионов рублей.

По данным официального сайта единой информационной системы в сфере закупок, указанная компания систематически нарушает сроки выполнения работ по заключенным контрактам. Так, на начало 2022 года было закрыто 14 государственных контрактов с просрочкой. На текущее время на исполнении числятся еще три контракта, сроки исполнения которых уже прошли. Среди них есть контракт-рекордсмен, его выполнение просрочено уже почти на семь лет! Он был заключен с министерством транспорта и автомобильных дорог со сроком исполнения 5 октября 2015 года. За это время подъездная дорога до села Свищево Пителинского района и устройство ее освещения были сделаны, а проектно-изыскательские исследования на проведение этих работ еще не завершены. Как такое возможно при выполнении Госконтрактов с участием министерства правительства региона?!

Не только Свищево

Указанная дорога - это своеобразный маркер того, что в министерстве не просто отсутствует контроль за исполнением контрактов, выполнение работ просто пущено на самотек и практически не отслеживается. В списке невыполненных или выполненных с просрочкой проектно-изыскательских работ числятся объекты в различных районах области.

Так, «Инжсоцпроект» по контрактам с «Дирекцией дорог Рязанской области» никак не может завершить работы по проектированию устройства освещения в ряде населенных пунктов на автодороге Спас-Клепики - Гришино. Здесь просрочка составляет около полугода. А вот проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт железобетонного моста через реку Проню на дороге Рязань - Пронск - Скопин ждут своего завершения уже почти год.

Вообще с завершением работ по проведению проектно-изыскательских работ по ремонту мостов у акционерного общества постоянные проблемы. Так, работы по проекту ремонта моста через реку Ранову в Кораблинском районе были сданы с просрочкой на 236 дней, через реку Мостьу в том же Кораблинском районе - 186 дней, через реку Боку в Сараевском районе - 22 дня.

Перечисление различных объектов и цифр может утомить неподготовленного читателя. Но за многими этими фактами стоят интересы жителей региона, которые не могут дождаться строительства, ремонта или освещения дорог.

Вообще-то проектно-изыскательские работы - не самая затратная часть дорожных работ: от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей. Так, стоимость проведения соответствующих работ по подъезду к селу Красному Михайловского района оценена в 3 млн 350 тыс. рублей. Это один из самых крупных контрактов. Кстати, просрочка по нему составила всего три месяца - работы завершены в конце прошлого года. А вот проекта капремонта дороги от М-6 до Виленки - Каморина в том же Михайловском районе за 694 тысячи рублей ждать почти не пришлось - окончание работ задержалось всего на 4 дня.

В целом же просрочка выполнения работ «Инжсоцпроектом» составляет от месяца и почти до года. По ряду задержанных контрактов подрядчик получил претензии от заказчика, но это можно посчитать формальностью: судебных процессов по этим случаям не зафиксировано. Возможно это связано с тем, что подрядчик не совсем чужая для минтранса организация.

Все дело в исполнителях?

Это первое, что приходит в голову, когда пытаешься понять причины задержек сроков исполнения контрактов. «Кадры решают все», - сказал классический герой отечественной истории. Отсутствие же профессиональных кадров может существенно осложнить выполнение работ, особенно если они связаны с узкоспециализированными вопросами, такими, как проектные изыскания в дорожном строительстве.

Здесь необходимо отослать читателя к нашей прошлой публикации, в которой была прослежена связь министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области с ООО «Прайд Системс», учредитель которой, Алексей Зайцев, оказался земляком нынешнего министра Вадима Решетника. В сегодняшнем рассказе «Прайд Системс» тоже фигурирует, но уже через другого своего сотрудника - Виктора Фомичева. Он отвечает в компании за вопросы проектирования, строительства и сдачи объектов. Также он является директором и единственным учредителем некоего ООО «Дорсветпроект», которое занимается, как нетрудно догадаться, деятельностью в области инженерных изысканий и инженерно-технического проектирования. Другими словами, Виктор Николаевич как раз из тех специалистов, без которых трудно обойтись проектной организации.

Неудивительно, потому что его часто замечают в ГКУ «Дирекция дорог Рязанской области», где он помогает обсчитывать потенциальные объемы работ, дает советы по расценкам, стоимости материалов, оборудования и т. д., не являясь при этом сотрудником ДДРО и не имея заключенных контрактов на эти услуги. Очень ценный человек как для ДДРО, так и для минтранса, не говоря уже об ООО «Прайд Системс». Излишне будет говорить, что руководство Дирекции дорог, да и минтранса тоже, как минимум, в курсе деятельности представителя коммерческой организации в стенах дирекции. В чьих интересах эта деятельность? Очевидно, что интерес здесь может быть только взаимным. А если учесть, что Фомичев до недавнего времени работал в уже известном нам АО «Инжсоцпроект», то вырисовывается весьма интересная конфигурация взаимодействия министерства транспорта, подведомственной ему Дирекции дорог с подрядчиками и исполнителями работ, как по проектированию, так и по строительству и ремонту дорог.

И это, судя по всему, только небольшая часть выстроенной системы работ в дорожной сфере.

Руководящая и направляющая роль министерства

Существует прямая связь между качеством выполнения работ по государственным контрактам и уровнем состояния дорог в Рязанской области. С этим трудно спорить. Качество работ зависит не только от ответственности исполнителя, но и, в немалой степени, от контроля со стороны заказчика. А сроки исполнения работ по контракту - одна из составляющих показателей качества.

Многомесячные просрочки по выполнению проектно-изыскательских работ «Инжсоцпроектом» вполне характеризуют не только саму компанию и работающих (или работавших, как в случае с Виктором Фомичевым) там специалистов, но и главный контролирующий орган дорожной сферы - региональное министерство транспорта и автомобильных дорог. Если даже в небольшой и сравнительно малозатратной части отрасли царит такая неразбериха в выполнении контрактных обязательств, стоит ли тогда ждать качества и своевременности выполнения крупных многомиллионных проектов? Понятно теперь, почему, например, бесхозным до сих пор остается отремонтированный несколько лет назад мост через Оку. Если в министерстве не налажен элементарный контроль за выполнением работ, ждать исправления ситуации с дорогами в Рязанской области не стоит. Это, по меньшей мере, преждевременно.

Каково руководство, таково и хозяйство.

КСТАТИ

14,8 миллиарда дорожных рублей - на контроле прокуратуры:

Дорожная сфера обсуждалась на коллегии прокуратуры Рязанской области. Было заявлено, что всего в этом году предполагается отремонтировать более 355 км автодорог и построить свыше 46 км линий искусственного освещения. На эти цели выделено 13,8 млрд рублей, что почти в 1,5 раза больше, чем в 2020 году.

- Это очень серьезная динамика, и использоваться средства должны максимально эффективно. Я очень рассчитываю на помощь прокуратуры в этой работе и в целом на наше конструктивное взаимодействие по всем вопросам и проектам, - отметил врио губернатора Павел Малков.