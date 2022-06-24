«Единая Россия» предложила ввести дополнительные механизмы защиты прав дольщиков

Фото: РОО "Единая Россия".

«Единая Россия» вместе с Минстроем и Фондом развития территорий будет контролировать исполнение регионами дорожных карт по проблемным объектам, чтобы не допустить срыва поручения президента о решении проблемы обманутых дольщиков к концу 2023 года, сообщил руководитель рабочей группы партии по защите прав дольщиков, депутат Госдумы Александр Якубовский.

По его словам, законодательные решения «Единой России» уже помогли обеспечить полную защиту средств граждан при долевом строительстве. Количество обращений, связанных с незаконными действиями застройщиков и недостроями, неуклонно сокращается. Если за 2021 год оно составляло почти 6 тысяч, то за первое полугодие 2022 года – всего 1,8 тысячи.

«Мы постоянно получаем обратную связь и оперативно реагируем на новые попытки неисполнения своих обязательств застройщиками. Итоги – это в том числе 22 новых уголовных дела, 4 уголовных дела, возбужденных по вновь открывшимся обстоятельствам. Нам удалось предотвратить присвоение 463 квартир аффилированными компаниями, предотвратив ущерб бюджету свыше чем на 1,5 млрд рублей», – сказал Александр Якубовский на заседании рабочей группы по защите прав дольщиков.

По его словам, сейчас большое количество обращений связаны с поиском компаний-оценщиков, которые выносят решения о признании объекта долгостроем.

«Для ускорения принятия решений по проблемным объектам и восстановления прав граждан целесообразно передать право на проведение процедуры оценки строительной готовности проблемных объектов Фонду развития территорий», – считает Александр Якубовский.

Также он рассказал, что рабочая группа «Единой России» получила ряд обращений о мошенничестве при приобретении квартир по договору переуступки права требования. В этой сфере требуется дополнительное законодательное регулирование, чтобы деньги граждан были надежно защищены.

«Президент позавчера на Госсовете акцентировал внимание на обеспечении безопасности средств граждан, и такие лазейки нам необходимо оперативно закрывать», – подчеркнул депутат.

Он также рассказал, что «Единая Россия» уже разработала и внесла законопроект для более быстрого решения прав обманутых дольщиков. Он наделяет Фонд развития территорий правом изменять решение по достройке объекта на выплату компенсаций в том случае, если достроить объект невозможно в связи с законодательными ограничениями. Выплата возмещений позволит напрямую направлять средства обманутым дольщикам.

В свою очередь, замминистра строительства Никита Стасишин подчеркнул, что «Единая Россия» с 2014 года занимается решением вопросов с недостроями предметно по каждому региону.

«Наша главная задача, чтобы люди получили свое жилье там, где они его ждут. А там, где невозможно достроить, получили достойную компенсацию по рыночной цене, чтобы они могли потом в другом месте приобрести жилье и улучшить жилищные условия», – сказал Никита Стасишин.

Заместитель генерального директора Фонда развития территорий Наталья Люсикова отметила, что Фонд передаст «Единой России» информацию по регионам, где есть отставание в выполнении дорожных карт, для организации депутатского контроля. Она также поддержала инициативу «Единой России» о передаче Фонду права на проведение оценки строительной готовности проблемных объектов.

В заключение Александр Якубовский отметил успешный опыт ряда регионов в решении проблем обманутых дольщиков.

«Мы продолжим работу с Ассоциацией юристов России по анализу обращений от граждан, которые стали жертвами недобросовестных застройщиков, а также выезды в регионы для знакомства с успешными практиками выполнения поручения президента и решения проблемы обманутых дольщиков. Уверен, эффективные практики могут быть тиражированы, чтобы не допустить срывов сроков восстановления прав граждан», – заключил глава рабочей группы по защите прав дольщиков.

В 2020 году между правительством Рязанской области и Фондом защиты прав дольщиков было подписано соглашение о софинансировании восстановления прав более 180 пострадавших граждан.

«В единый реестр проблемных объектов по Рязанской области было включено 5 застройщиков с 11 объектами общей площадью более 38 тыс. кв. м жилья. Для обеспечения софинансирования соглашения из областного бюджета выделено 45 млн рублей, – рассказал министр строительного комплекса Вячеслав Меньшов. – Помимо дома на улице Баженова, в регионе остается 3 проблемных объекта, которые расположены в Рязани, Касимове и в Рязанском районе. В каждом случае применяются разные механизмы решения вопроса».

Он отметил, что в целом принят ряд законопроектов, которые защищают права граждан. «Государство по поручению президента РФ взяло на себя обязанности помочь этим людям. Сейчас система выстраивается так, чтобы в принципе обманутых дольщиков больше не появлялось. Законодательство поменялось, и все делается для того, чтобы этого не было», – подчеркнул Вячеслав Меньшов.