«Загорелся еще в воздухе и кружил над лугами». В Рязани упал военный самолет Ил-76

Самолет Ил-76 загорелся еще в небе над Рязанью. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

24 июня в 03:18 на территории Рязани в районе Михайловского шоссе упал военный транспортный самолет Ил-76. Говоря языком военных чиновников, самолет «совершил жесткую посадку».

Сведения о погибших и пострадавших менялись каждый час – один человек погиб, двое, трое… По последним данным, погибли четыре человека. Один из пострадавших скончался уже в больнице. Всего на борту, по предварительным данным, находились девять человек.

Как сообщили ранее в Минобороны России, во время учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил неисправность двигателя и решил посадить самолет на грунт.

«При соприкосновении с землей самолет частично разрушился», - говорится в сообщении военного ведомства.

По другим данным, Ил-76 загорелся еще в воздухе. Сразу после взлета с аэродрома в Дягилеве у самолета начались проблемы, он кружил над лугами и пытался сесть.

— Самолет летел со стороны дягилевского аэродрома, загорелся, кружили вот над лугом, и в Плетенку плюхнулись (речку – Ред.). Сначала огня немного было, а потом полыхнуло… — говорит житель ближайшего к месту крушения жилого комплекса.

В настоящее время известно, что в Рязанской ОКБ находятся пять человек, один из них в крайне тяжелом состоянии. Летчиков готовятся отправить в военный госпиталь Москвы.

Важно! Уже вечером 24 июня стало известно, что в рязанской больнице скончался еще один летчик... Таким образом, число погибших в авиакатастрофе в Рязани составило пять человек.

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