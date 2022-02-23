Что натворит рязанский снег, когда растает

Администрация Рязани заявляет, что городские службы свозят снег исключительно в Хамбушево, но горожане стали замечать стихийные "полигоны".

Недавно рязанцы услышали новость: снег, который грузовики вывозят с улиц города, складируют на территории бывшего троллейбусного депо №1 на улице Дзержинского. Позвольте, но почему? Во-первых, там подготовлена строительная площадка будущей школы на 1100 мест. Во-вторых, в городе есть совершенно другой полигон для вывоза снега – в бывшем поселке Хамбушево, около завода «АБЗ».

ПЕРЕПОЛНЕННЫЙ ПОЛИГОН

«Узкое место» официального снежного полигона в том, что он совсем небольшой – всего на 3,5 гектара. Эта территория, огороженная рядом с Ряжским шоссе, то есть дорогой на поселок Строитель и деревню Реткино, вначале предназначалась для приема древесных отходов. Деревообрабатывающие производства везли туда свои обрезки, а коммунальные предприятия – срезанные ветви деревьев и опавшие листья. А вот в 2010-е годы туда начали возить снег.

Очередной грузовик со снегом спешит на полигон.

Ежедневно по Ряжскому шоссе в сторону полигона едет множество самосвалов. Городская администрация до середины февраля отчитывалась то о 2, то о 4, то о 6 тысячах кубометров вывезенного снега. Сейчас гора, которую вначале пытались укатывать бульдозерами, возвышается над дорогой и воротами примерно на 10 метров. Самосвалы туда забраться уже не могут: сваливают кучи снега вдоль ограды из профлиста – ограда уже засыпана.

Куда еще можно было бы сваливать снег? Куда угодно – принадлежащих городу площадок много. Но что случится, когда придет весна?

Переполненный полигон Хамбушево.

СНЕГ ИЗ ТАБЛИЦЫ МЕНДЕЛЕЕВА

Научных работ о химическом составе снеговых осадков все больше и больше. Исследовали этот вопрос и рязанские вузы – например, РязГМУ. Эколог университета, кандидат наук Виолетта Черная отмечает, что в снеге с обочин автомобильных дорог много нефтепродуктов, химикатов с бензольными кольцами, солей свинца. Тротуары в гололед посыпают соляной смесью и поливают реагентами. Поблизости от заводов и комбинатов – свои «букеты»: соединения железа, марганца, хрома, кадмия. При изучении качества воды в Оке вся эта роскошь таблицы Менделеева обнаруживается довольно далеко от города.

Для человеческого организма все эти вещества, если их концентрация превышает предельно допустимую – яды. Одни вызывают понос, другие ускоряют процессы окисления, третьи поражают нервную систему.

По словам химика рязанского филиала московского НИИ Геннадия Кострецова, снег из промышленных зон часто можно отдавать в школьные лаборатории для проведения опытов на качественные реакции. При сгорании сухого остатка цвет пламени может быть и зеленый, и голубоватый.

ОТКУДА НЕ РАСТЕЧЕТСЯ ОПАСНОСТЬ

Всего 16 лет назад тогдашний глава городской администрации Федор Провоторов приказывал снег с улиц города сгружать в районе поста ГАИ на дороге Рязань – Солотча. Это уже пойма Оки. То же самое происходило и в поздние советские годы. Каждую весну соединения бензола и свинца смывались в Оку или весело бежали ручейками по полям совхоза «Овощевод». Попадая в выращиваемую там капусту и в желудки пасшихся на заливных лугах коров.

Куда денутся вредные вещества, если нагромоздить горы снега на любой свободной площадке в городе – например, в бывшем депо №1 УРТ? Они потекут вместе с растаявшей водой по улице.

«Даже если вода уйдет в ливневую канализацию, то она у нас в Рязани не имеет очистных сооружений», – не устает подчеркивать экологический альянс «ЭРА». В 2021 году градоначальница Рязани Елена Сорокина озвучила планы по расширению «ливневки» по улицам Железнодорожной и Семинарской, но про очистку не упомянула. В результате все сольется в те же Лыбедь, Быстрец, Трубеж или Оку. Отверстия сливных труб, открывающихся туда, часто даже не скрываются.

Ливневка открывается в ручей Быстрец.

Вот и выходит, что экологичнее всего вывозить снег только в район Хамбушева – на тот самый полигон или соседние пригорки по берегам ручья Листвянка. Оттуда талая вода стечет в пруды городских очистных сооружений (они же очистные РНПК). Пусть их реконструкция затягивается, но они все же способны профильтровать обычные для городских улиц яды.

Городские очистные сооружения.

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