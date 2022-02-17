Златая цепь на шее той: как в Рязани выбирали председателей городских депутатов

17 февраля 2022 года в Рязанской гордуме в очередной раз меняется председатель.

17 февраля в Рязанской гордуме в очередной раз меняется председатель. Юлия Рокотянская, исполнявшая обязанности спикера, написала заявление об отставке. Тот, кто займет ее место, одновременно станет главой муниципального образования – и на него будет возложена ритуальная золотая цепь.

Как происходила смена предшественников Юлии Рокотянской? Что они могли сделать для горожан, что от них зависело?

Истории бывших руководителей на этой должности

Городская дума в Рязани работала с 1785 года: занималась она тогда благоустройством города, работой базаров, порядком и санитарией на улицах, содержанием больниц, полиции и суда. В декабре 1917 года вместо нее появился новый орган – совет рабочих (а позже народных) депутатов.

4 марта 1990 года был избран «перестроечный» горсовет из более чем сотни депутатов. Они выбрали председателем отставного полковника-замполита, участника советско-афганской войны Валерия Рюмина. Но в декабре 1991 года его назначили мэром города, и его кабинет занял кандидат экономических наук Сергей Вобленко. Он был сторонником малоэтажной застройки и превращения Рязани в «Нооград» – город разума.

Осенью 1993 года президент Ельцин своим указом распустил все советы. Два с половиной года Рязань жила вообще без депутатов.

В апреле 1996 года рязанцы избрали новый горсовет, где более 90% депутатов были коммунистами. Председателем выбрали советского работника и страховщика Павла Маматова. Но выиграв в декабре 1996-го выборы мэра города, он ушел с должности председателя горсовета, оставив его своему товарищу Надежде Корнеевой, бывшему заместителю директора школы. При ней в 1997 году был восстановлен памятник Ленину на центральной площади Рязани, а некоторым улицам возвращены имена времен СССР.

Один из старых составов Рязанской городской Думы.

Весной 2000 года рязанцы избрали новый горсовет, где было много учителей и врачей, а коммунисты составляли меньшинство. Председателем собрания стал Анатолий Мухин, до этого возглавлявший городское управление ЖКХ. В 2002 году его сменил бывший офицер-десантник Александр Чайка.

После выборов 2004 года в горсовете появился новый председатель: большинство голосов получил директор керамзавода Виктор Варгин. Всего через год, в 2005 году, его по настоянию областных властей заменили на Семена Сазонова, бывшего директором Ново-Рязанской ТЭЦ.

Делец первых постсоветских лет Федор Провоторов с 2006 года работал главой администрации Рязани, а в 2008 году его выбрали по списку «Единой России» депутатом Рязанской гордумы (горсовет уже поменял название). Чтобы стать председателем, он убедил проголосовать за себя депутатов от других партий, за что их потом осудили собственные товарищи. Но в 2012 году на фоне скандалов, уголовного дела и давления общественности, Провоторов написал заявление об отставке.

Чтобы стать председателем, Федор Провоторов убедил проголосовать за себя депутатов от других партий, за что их потом осудили собственные товарищи. Фото: "Своя колокольня".

Бывшая главный врач поликлиники и больницы №6 Лариса Максимова работала председателем Рязанской гордумы до следующих выборов в сентябре 2013 года. Новый состав депутатов выбрал вместо нее бывшего начальника управлений образования и культуры городской администрации Андрея Кашаева.

В январе 2016 года председателем гордумы стал бывший директор дворца спорта «Олимпийский» и будущий региональный министр спорта Владислав Фролов. В сентябре 2018 года, после новых выборов, его сменила бывший региональный министр труда и занятости Юлия Рокотянская.

Андрей Кашаев стал председателем Рязанской городской Думы после Максимовой. Фото: Рязанская городская Дума.

Главное в работе: политический баланс или работа с аппаратом

Когда в 2007 году было принято решение разделить функции главы муниципального образования (председателя гордумы) и главы администрации (начальника чиновников), один из депутатов образно выразился: «Функции разделятся: кому разрезать ленточки, а кому чистить улицы».

Но с тех пор ни один из руководителей городского представительного собрания не сказал журналистам, что главная часть работы председателя заключается в фотографировании с золотой цепью на шее, возложении цветов к памятникам на праздники или подписании соглашений с городами-партнерами.

Кашавева сменил бывший директор дворца спорта «Олимпийский» Владислав Фролов. Фото: Рязанская городская Дума.

– Депутаты должны думать про будущее своего города дальше, чем на несколько лет вперед, разрабатывать планы, – говорил первый председатель горсовета в новой России Сергей Вобленко. – У кого стратегический взгляд, тот и достоин представлять народ.

– Депутаты принимают в городе все нормативные документы. С одной стороны, они не должны противоречить федеральным и областным законам. А с другой стороны, по ним потом должна работать администрация Рязани, – объяснял Александр Чайка. – Задача председателя гордумы состоит в том, чтобы организовать эту работу. Он такой же депутат, как и все, но ему поручили обеспечить, чтобы думский аппарат все рассчитал, собрал все справки, подготовил документы, помог депутатам понять дело и принять правильное решение. Это самая важная часть работы.

– У председателя гордумы всегда должно быть хорошее настроение, – соглашалась с этим утверждением Лариса Максимова. – Я старалась никогда не конфликтовать. И всегда вдохновлять собственным примером для работы.

– Роль председателя заключается еще и в том, чтобы обеспечить баланс фракций разных политических партий в гордуме, – дополнял Андрей Кашаев, – чтобы они могли вместе продуктивно работать в разных комитетах. А работа с аппаратом еще должна сопровождаться организацией контроля за работой исполнительной власти: поддержать успешную работу, остановить неправильную.

В сентябре 2018 года, после новых выборов, Фролова сменила экс-региональный министр труда и занятости Юлия Рокотянская. Фото: РОО "Единая Россия".

Стоит отметить, что должность главы муниципального образования до сих пор остается выборной. Правда, выборы эти двухступенчатые – народ выбирает депутатов, а уже они своего председателя. Но на подбор главы администрации, начальников районных префектур, руководителей управлений люди вообще не могут повлиять.

Так что 17 февраля рязанцы увидят, насколько крепко стоит главный бастион демократии в городе.

Законно!

Из регламента Рязанской гордумы:

«Глава муниципального образования обеспечивает строгое и неуклонное соблюдение демократических принципов проведения заседаний Рязанской городской думы и их эффективную работу…»

«Глава муниципального образования избирается из состава Рязанской городской думы тайным голосованием. По всем кандидатурам депутатов, давшим согласие баллотироваться на должность главы муниципального образования, проводится обсуждение, в ходе которого они отвечают на вопросы депутатов...

Кандидат считается избранным на должность главы муниципального образования, если за него проголосовало более половины от установленного числа депутатов Рязанской городской Думы...

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