Профессор РязГМУ: «Перенесенный «омикрон» нельзя считать «естественной вакциной»

Ежедневно в Рязанской области выявляется более 1200 новых случаев COVID-19. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Волна заболеваемости COVID-19, вызванная штаммом «омикрон», мощно накрыла Рязанскую область. Каждые сутки положительные ПЦР-тесты на коронавирус получают более тысячи жителей региона - это рекордные цифры с начала пандемии. За сутки 9 февраля в регионе было выявлено 1295 случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом роста смертности на сегодня, к счастью, нет. Количество госпитализаций увеличивается, но не столь стремительно, как число заражений. Каких еще неприятных сюрпризов нам ждать от коварного вируса? Что нового удалось выяснить о мутировавшем возбудителе COVID-19 за последнее время?

На этот и другие важные вопросы об «омикроне» мы попросили ответить рязанских специалистов.

Прогнозы, основанные на опыте

- Прогнозы, сделанные на изучении опыта других стран, столкнувшихся с «омикроном» раньше, в целом оказались точными, - рассказал доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист высшей категории, заведующий кафедрой инфекционных болезней РязГМУ Владимир Мартынов. - ЮАР, Великобритания, Израиль и европейские страны столкнулись с этим штаммом раньше, чем Россия. И прежде чем планировать или быть готовыми к новой волне пандемии, наши специалисты работали в Южноафриканской Республике. Поэтому те прогнозы, которые делались в самом начале этой волны, были основаны на реальном клиническом опыте. Вспомните, когда весной 2020 года мы только готовились к приходу пандемии на территорию России, был организован выезд наших специалистов в Италию. Они оказывали там помощь и получили реальное представление о характере заболевания. Изучали документы, смотрели рекомендации других стран и на основе всего этого опыта формировали свою стратегию.

По словам Владимира Александровича, была проведена подготовительная работа, ежедневно проводились совещания, готовились базы для приема больных и обучались медики. Все это во многом позволило сгладить начало пандемии и избежать тех катастрофических последствий, с которыми столкнулись южно-европейские страны.

Вакцины в действии

Непосредственно от заражения «омикроном» нынешние вакцины защищают слабее, чем от инфицирования предыдущими штаммами. Однако привитые все равно заболевают реже. Если же мы посмотрим цифры госпитализаций, попадания в реанимацию, летальных исходов, тяжелых осложнений, то среди вакцинированных людей таких случаев в десятки раз меньше.

- Сегодня отмечается, что люди, прошедшие полный курс вакцинации, намного реже сталкиваются с осложнениями, которые может вызвать «омикрон». В то же время считается, что у людей, перенесших старые варианты заболевания, антитела обладают по отношению к «омикрону» более выраженным действием, чем наоборот. То есть, перенесенный «омикрон» не является тем вариантом, который можно считать своего рода естественной вакцинацией, способной защитить от штамма «дельта» и других. На это уповать не следует.

Волна на спад?

В целом, по мнению инфекционистов, новые штаммы коронавируса, которых в мире довольно много, по своему течению не так тяжелы, как были их предшественники. Но сегодня невозможно предсказать, получат ли они распространение в нашей стране.

- Эпидемиологи считают, что пик заболеваемости во время этой волны должен прийтись на середину-конец февраля, - говорит Владимир Мартынов. - Как все это будет происходить на территории Рязанской области, сейчас сказать сложно, ведь у каждой территории могут быть какие-то свои особенности.

Как бы то ни было, но статистика последних дней показывает, что рост числа выявленных новых случаев остановился на пиковом значении 1297 человек, зафиксированном 5 февраля. Конечно, возможно, это связанно с ограниченными мощностями центров вакцинации, но будем надеяться, что пик заболеваемости был все-таки пройден и болеть рязанцы будут гораздо меньше.

ВАЖНО

Прививка дает высокую защиту от опасных осложнений ковида, если после вакцинации прошло не более 6 месяцев. Поэтому ранее привитым или переболевшим более полугода назад рекомендуется ревакцинации. Если прежде вы прививались «Спутником V», то для повторной вакцинации достаточно однокомпонентного «Спутника Лайт», поясняют эксперты.

НА ЗАМЕТКУ

Экспресс-тесты на антиген коронавируса, которые продаются в интернете и аптеках, при «омикроне» дают ложноотрицательный результат чаще, чем при «дельте». То есть выше шансы ошибочно принять ковид за грипп или ОРВИ. Самым точным по-прежнему остается ПЦР-тест - мазок из горла и носа, который берет медицинский работник. Такой анализ не показывает, какой именно штамм коронавируса у человека, но дает главную информацию: это точно COVID-19, а не обычная простуда.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Рязанскую область начали поступать бесплатные лекарства для больных коронавирусом, кто лечится дома под наблюдением медиков. На полученные из федерального бюджета 29,5 млн рублей закупили несколько наименований противовирусных и жаропонижающих таблеток и микстур, а также препараты, препятствующие образованию тромбов. Средства будут поставляться в течение недели, а после их распределят по поликлиникам региона.