Истощение и тревога: в Рязани 17-летняя девушка переболела коронавирусом. А потом начались новые проблемы

В Рязани переболевшая коронавирусом 17-летняя девушка, пожаловалась на тревогу и истощение Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Рязани 17-летняя девушка переболела коронавирусом. Казалось, все закончилось – подросток выздоровела, но через месяц начались новые проблемы со здоровьем.

Каждый день у нее повышалась температура, появились излишние тревога, утомляемость и истощение. Родители незамедлительно обратились в ОКБ имени Семашко.

Детский врач-невролог Виктория Павлюк во время осмотра отметила эмоционально лабильное (неустойчивое, слишком возбудимое) состояние пациентки и повышение температуры тела до 37,2 градусов.

После комплексного обследования медики назначили терапию. Медикаментозное лечение помогло справиться с этими симптомами, состояние здоровья девушки улучшилось, ушла тревожность и напряженность.

Когда специалисты проанализировали результаты обследований и текущий анамнез (совокупность сведений) пациентки, то пришли к выводу, что одна из наиболее вероятных причин состояния девушки - перенесенный COVID-19. Вирус наложился на основной диагноз - вегетососудистая дистония (ВСД).

Врач-невролог Виктория Павлюк правильно поставила диагноз и назначила лечение. Фото: ОКБ имени Семашко.

Как отметили врачи, в клинической практике часто встречаются подобные случаи, ведь коронавирус воздействует на нервную систему, появляются точно такие же симптомы как у юной пациентки. Кроме того, бывает, что у переболевших коронвирусом наблюдаются бессонница, ухудшение памяти, тремор (дрожание) конечностей, искаженное восприятие запахов или их отсутствие, нарушение восприятия вкуса и повышенная потливость.

Чтобы избежать подобные состояния, врачи, в первую очередь, рекомендуют заниматься профилактикой COVID-инфекции у детей:

- минимизировать посещение общественных мест;

- избегать скопления людей;

- носить маски;

- соблюдать личную гигиену;

- регулярно делать влажную уборку в доме.

А при появлении первых симптомов простуды незамедлительно обращаться к врачу.

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