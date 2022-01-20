Уникальная рукопись о трагедии на Курше-2: дымовая ловушка, поезд-призрак и «живые» мертвецы

Отец Александр Куропаткин не только служил в Казанском храме в Константинове, но и построил в соседнем селе Кузьминском храм в честь благоверных князей Петра и Февронии.

Звонок отца Александра Куропаткина застал на мещерской дороге. До этого мы не виделись и не общались, наверное, лет восемь… Еще более удивила тема, на которую батюшка хотел поговорить - жуткий лесной пожар 1936 года, стерший с лица земли поселок Курша-2.

И уж совсем диковинно было то, что позвонил отец Александр именно в тот день, когда мы ехали в Туму на встречу с Ниной Степановной Корневой, чей дядя работал лесничим в тех краях, а отец спасал из огня в том аду людей.

Связь то и дело прерывалась, но удалось понять главное - отец Александр Куропаткин родился тогда же, в тридцатые, в соседней с поселком Курша-2 деревне Култуки. Трагедия, затронувшая и его большую семью, всегда вызывала много вопросов.

В ДОМЕ НА ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ

Для нашей редакции тема страшного пожара, унесшего жизни сотен человек, является одной из знаковых. В августе десятого года, когда Рязань погружалась в едкий дым лесных пожаров, на страницах «Комсомольской правды» вышла первая публикация о трагедии на Курше-2. Затем мы встречались с непосредственной участницей тех событий - Лидией Даниловной Абловой, горевшей в сошедшем с рельс составе вместе со своей семьей… В 2016 году познакомились с Валентином Пытовым, который полуторамесячным младенцем с мамой Ольгой также оказался в поезде, пытавшемся вырваться из огненного кольца.

Еще через год, благодаря работе территориального отдела Главного управления ЗАГС Рязанской области по Клепиковскому району, нам удалось опубликовать список погибших на пожаре. А в 2019 году на станции Тумская мы своими руками трогали старинные узкоколейные рельсы, по которым в августе далекого тридцать шестого в последний путь отправился миниатюрный паровозик.

Официальных документов о трагедии на Курше-2, кроме представленного нами несколько лет назад списка погибших, до сих пор не нашлось. Поэтому с жадностью человека, потерпевшего катастрофу в пустыне, каждый раз, как к роднику, бросаемся мы к тем, кто произносит слово «пожар» и цифру 1936. Конечно, порой все это оказывается просто миражом, но отец Александр никогда не любил пустословий.

При первой же возможности мы встретились. В доме на Животноводческой чувствовалась какая-то необъяснимая тоска и почти осязаемая молитва…

- В 1972 году в тех же клепиковских местах я участвовал в тушении очагов лесного пожара, - рассказывал батюшка. - Мне пришлось видеть этот верховой огненный вал и слышать страшный гул. Все было темным-темно, хотя солнце светило так ярко. Густой дым заполонил пространство на несколько километров. Мы даже попали в дымовую ловушку недалеко от трассы Рязань - Спас-Клепики. Совсем немного времени потребовалось, чтобы почувствовать начало удушья и ощутить накатывающее чувство страха…

Огонь остановился лишь, когда началось картофельное поле в двух километрах от деревни Ершово.

- Но мы же встретились, чтобы поговорить не о семьдесят втором, а о тридцать шестом годе, поэтому давай вернемся к Курше.

МЕРТВЫЙ ПОЕЗД

Еще одним странным совпадением во всей этой истории стала тема двух поездов. Ранее мы считали, что основными жертвами пожара явились пассажиры состава, разбившегося на горевшем мосту через небольшую речушку. Но Нина Степановна Корнева, к которой мы ездили в Туму, сказала:

- Говорят, было два поезда. Первый еще как-то выбрался, а второй не смог преодолеть мост. Кто-то погиб при крушении, большинство задохнулись в дыму.

Вот и отец Александр, ссылаясь на воспоминания родственников, настаивал на том, что по узкоколейке шло два паровоза. И если второй рухнул с прогоревшего моста, то первый, словно поезд-призрак, медленно пришел на соседнюю станцию Курша-1.

Фото из архивов станции "Тумская". Возможно, именно этот паровозик и сгорел при крушении.

Откроем рукопись отца Александра, в которой он собрал и проанализировал весь доступный ему материал о трагедии. Далее дословно:

«В списке погибших моя тетка Варвара Максимовна Алешкина с тремя малолетними сыновьями - Евгением, Василием и Игорем. Варвара была замужем за моим родным дядей Иваном Акимовичем Алешкиным. Жили они в поселке Комсомольский (она же Курша-2).

Иван Акимович по профессии учитель. 2-3 августа - в момент разбушевавшейся стихии - он находился в поселке Тума на учительском сборе по подготовке к новому учебному году.

Второй мой дядя, Алешкин Семен Акимович, в 1936 году был начальником станции Курша-1. Семья Семена Акимовича жила в станционном доме. Первая его половина была служебная (зал ожидания и касса), вторая - жилая. Семен и его супруга Параскева воспитывали двух дочерей.

Утром 3 августа Параскева вместе с младшей дочерью Клавой отправилась на поиски затерявшегося где-то быка. Дома остались супруг и старшая дочь.

Громкий прерывистый гудок паровоза заставил начальника станции выйти на улицу. Лесные жители не только слышали о тревожной обстановке с возгораниями в лесу, но и ощущали едкий запах дыма со стороны Головановки. Поезд шел медленно. Семен услышал слабые голоса: «Пить… пить…»

В голове помутнело, когда он увидел на открытых грузовых платформах склонившиеся в разные стороны фигурки женщин и детей. Они сидели поверх нагруженных на платформы досок. В одной из замерших в неведомом оцепенении девушек он узнал красавицу-жену своего родного брата Ивана. Она в каком-то ожесточении обнимала трех малых детей.

- Варвара! Варвара - это ты?! - тревожно тормошил ее Семен.

Увы, Варвара, как и дети, молчали…

Но задохнулись, к счастью, не все. Нескольким десяткам человек все же удалось спастись.

После увиденного и пережитого начальник станции Семен Акимович жестоко заболел и через полтора года умер в возрасте 36 лет».

Знать бы, какая встреча с человеком окажется последней - тогда можно было бы все выспросить, все записать «под ключ». Но как-то наивно думаешь, что еще будет время и лучшая возможность. Рукопись отца Александра Куропаткина с перечеркиваниями, отвлеченными размышлениями и подсчетами лежит среди прочих материалов о Курше. Тогда я еще думал, зачем она такая - ведь совсем черновик. А теперь это уникальный материал для будущих изысканий.

С отцом Александром больше мы не виделись, через полгода он преставился ко Господу…

В ТЕМУ

Протоиерей Александр Григорьевич Куропаткин родился 25 августа 1937 года в деревне Култуки (ныне Клепиковский район Рязанской области). Был десятым ребенком в верующей семье. После окончания школы поступил в Рязанский сельскохозяйственный институт. Работал на различных должностях в сфере сельского хозяйства.

В девяностые годы вместе с супругой помогал восстанавливать храм Рождества Пресвятой Богородицы в поселке Дягилево (Рязань). После выхода на пенсию в 1998 году получил благословение архиепископа Рязанского и Касимовского Симона на принятие священного сана. Нес послушание эконома в Свято-Троицком монастыре Рязани. С 2005 года являлся настоятелем Казанской церкви села Константиново.

В январе 2019 года с благодарностью за понесенные труды освобожден от должности настоятеля и назначен почетным настоятелем Казанского храма.

Скончался 7 декабря 2021 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

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