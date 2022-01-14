Девиз заместителя главного инженера РКБ «Глобус» Виктора Петрунина: Если не ты, то кто еще?

Виктор Васильевич более 45 лет посвятил предприятию.

Заместитель главного инженера АО «РКБ «Глобус» Виктор Васильевич Петрунин посвятил предприятию почти 50 лет жизни. Он с юности остается верен своим высоким идеалам и по-прежнему вдохновляет коллег не только на производственные успехи, но и на борьбу за добро и справедливость.

«Всю жизнь я слушал старших»

В преддверии своего 75-летия Виктор Васильевич признается, что всю жизнь придерживался девизов: «Если не ты, то кто еще?», «Упорство - это есть достижение цели», «Хочешь добиться успеха, учись преодолевать поражения, страдай больше других».

Столь спартанский подход сформировался у него еще в далеком детстве, когда в послевоенные годы советскому народу приходилось буквально выживать. Его родители жили в Москве, а с наступлением фашистских войск отца сразу забрали на фронт, а мать попала в трудовые резервы, копала окопы и землянки и Победу встретила в Белоруссии. Пройдя всю Великую Отечественную войну, родители перебрались из Москвы в рязанское село Нижнее Мальцево, когда мама вынашивала двойню. Виктор появился на свет вместе с сестрой-двойняшкой вдали от столицы и все детство провел в деревне. Первые годы его жизни прошли тяжело, как и для всей огромной страны, поднимающейся после натиска фашистов.

- Мы жили трудно, ели щавель, крапиву, иногда приходилось ложиться спать голодными… В 7 лет я сказал себе, что хочу лучшей жизни и буду к этому всегда стремиться. С детства я был упрям и твердо шел к цели, - рассказывает Виктор Васильевич.

Учился он в Нижнемальцевской средней школе и был сорванцом, за что многие учителя мальчика недолюбливали, хотя, по его воспоминаниям, на уроках он вел себя прилежно.

- Я стремился к знаниям, так что после школы сразу делал домашние задания, а только потом обедал. Сам дополнительно занимался по алгебре, геометрии, и точные науки у меня хорошо шли. По химии меня даже направляли на районную олимпиаду, - говорит он.

Всю жизнь я уважал старших - для меня это был закон. И позже на работе всегда прислушивался к наставникам - не дерзил, не спорил, не отговаривался.

«Вернулся настоящим человеком»

После окончания школы Виктор отправился поступать в Тульский политехнический институт, но не прошел испытание по сочинению. Когда вернулся домой, получил повестку и с радостью отправился в армию.

Почти три года он прослужил в группе советских войск в Германии.

- Я по натуре человек военный и буквально с пеленок мечтал стать летчиком. Служил я в ракетных войсках, и мне предлагали пойти дальше учиться в артиллерийское училище, но я соглашался только на летное. В армии я прошел настоящую школу жизни! В армии вступил в партию - я был рожден коммунистом и до сих пор верен советским идеям, - отмечает он.

Во время службы Виктор готовился ко второй попытке поступления в вуз, и когда товарищи в казарме дремали, он штудировал учебники. Его старания не были напрасны, и сразу после армии он поступил в Тульский политехнический институт.

Студенческие годы прошли ярко и незабываемо. Виктор был председателем совета студенческого общежития. На этой общественной работе пригодилась смелость и отвага, воспитанные жизнью.

- В то время в общежитии творились разные безобразия, хулиганов хватало. Я набрал команду ребят, и мы привели общежитие в достойный вид. Мне даже угрожали расправой, но я смелый от природы и без колебаний принимал радикальные меры, - вспоминает он.

Незабываемой стала для него поездка на целину в Казахстан в составе студенческого строительного отряда, где за три месяца каторжного труда он заработал немыслимую для студента в те годы сумму - целых 500 рублей.

- Было трудно попасть в отряд от института, а меня взяли, потому что я был после армии. Всего же на целину поехали человек 30. Мы строили саманные дома. Босыми ногами мешали глину с соломой, заливали в деревянные формы и делали блоки. Каждый день работали с 6 утра до 9 вечера, - вспоминает он.

Около трех лет Виктор Петрунин прослужил в Советской армии в Германии.

В одной из поездок из Тулы в Рязань к родителям Виктор разговорился с попутчиком - от него он узнал о Рязанском конструкторском бюро «Глобус» и запомнил уважительные отзывы о предприятии. Так и случилось, что после окончания института перспективный выпускник Виктор Петрунин местом распределения выбрал Рязань. В ноябре 1972 года в его трудовой книжке появилась первая, и до сих пор единственная, запись от РКБ «Глобус».

Микросборка по-новому

Во время работы на «Глобусе» Виктор Васильевич получил второе высшее образование, окончив вечернее отделение Рязанского радиотехнического института по специальности «ЭВМ».

На предприятии начинал работать технологом, затем стал мастером, начальником ПДБ, а с 1983 по 1991 годы возглавлял сборочно-монтажный цех.

- Цех в то время лихорадило - каждые полгода менялся руководящий состава цеха. Не было четкого понимания, как выполнить плановые показатели по организации производственно-технологического процесса. Первое время пришлось опереться на квалифицированных опытных рабочих, таких как Н. П. Кузнецов, В. П. Стариков, Л. В. Мясоедова, Э. П. Хорина. Нашел поддержку у мастеров участков, и совместными усилиями выправили положение - цех стал работать стабильно и даже стал занимать только первые места в соревнованиях, - вспоминает он.

Когда предприятие начало создавать новые технологии для головного производства, на базе цеха создали новый участок микросборок – со своим микроклиматом, чистым воздухом, новым оборудованием и новым подходом к работе. Сотрудники прошли обучение и получили право работать по новым профессиям.

- Инженерно-техническая мысль не стояла на месте. Во многих устройствах заменили проводной объемный монтаж на монтаж печатных плат, что дало заметное снижение весогабаритных характеристик аппаратуры и повысило производительность труда. Первопроходцами в освоении этой технологии были монтажники С. Н. Киселев, Г. В. Борискина, А. Л. Гудичев, - отмечает Виктор Васильевич.

Менялись технологии производственного процесса, менялось оборудование, облик цеха. Сотрудникам было интересно осваивать новые технологические процессы и оборудование, а «Глобусу» удавалось увеличивать объемы изготовляемой продукции, не увеличивая штат подразделения.

Под руководством Виктора Петрунина цех активно участвовал в художественной самодеятельности, спортивных соревнованиях, спартакиадах и показывал высокие результаты. Это еще больше сплачивало коллектив и вдохновляло на производственные успехи.

- У меня везде порядок армейский. Я организовывал людей на спартакиады, конкурсы самодеятельности. Находил время, чтобы хор репетировал, «арендовал» для самодеятельных артистов костюмы в Доме профсоюзов. Люди понимали, что каждый из них - главная часть этой жизни. Они - единый коллектив и способны на многое, нужно только убедить их в этом, и они поверят в себя, - говорит Виктор Васильевич.

«Обещали коттеджи и большую зарплату»

Также Виктор Петрунин принимал активное участие в общественной и партийной работе предприятия. Был и агитатором, и пропагандистом, и наблюдателем на выборах, и членом парткома, а еще первым и последним председателем Совета трудового коллектива.

- Сложная и ответственная задача стояла - не дать предприятию разрушить свою структуру, сменить направление. Много было любителей, как внутри коллектива, так и за пределами предприятия, которые хотели «порулить» на новых принципах разглагольствования, болтовни и позерства. Но вместе с руководством удалось не поддаться на дешевый обман и обещания сладкой жизни за просто так.

В экономике страны произошла перестройка, и заказы предприятия от Минобороны резко снизились. Инженеры и рабочие, особенно люди молодые и средних лет, стали покидать предприятие.

- Мои бывшие коллеги пошли устанавливать пластиковые окна, устроились работать в нефтегазовую отрасль, в банковскую систему, электросети, подались на заработки в Москву. В это время предприятию не хватало средств на зарплату, на бытовые нужды. Пришлось отключить многие технологические энергоемкие процессы. Страдали сотрудники, падало качество продукции. Не стало уверенности в завтрашнем дне, люди стали суровыми, замкнутыми, но все же надеялись на руководство, которое вместе с ними активно работало, чтобы поменять ситуацию к лучшему. В лихие 90-е меня тоже переманивали кооператоры, предприниматели, обещали коттеджи и большую зарплату. Но моя супруга проявила мудрость, настояла, чтобы я остался на «Глобусе», убеждая меня, что «оборонка» поднимется. Я ее послушал и, как позже оказалось, не зря, - отмечает Виктор Васильевич.

Избранный инженер

С июня 1991 года герой нашей публикации поднялся на новую ступень в карьере. На выборах на должность главного инженера большинством голосов при поддержке действующего в то время директора Н. Н. Пономарева главным инженером избрали Виктора Петрунина.

- Служба главного инженера включала опытное производство, отдел главного технолога, отделы главного механика, метрологическую службу, службу охраны труда, пожарной безопасности, ОТК. Я уже был далеко не новичок на «Глобусе», имел представление о материальной базе этих подразделений, количественном и качественном составе, посмотрел на все вверенное мне хозяйство и начал строить перспективные планы. Начинать решил с механических цехов, службы главного механика. Характер у меня бойцовский, трудностей я никогда не боялся. Чем труднее, тем интереснее», - признается он.

Виктор Васильевич с супругой Ниной Ивановной 46 счастливых лет вместе.

В механических цехах станки и оборудование было изношенным, а значит, неточным. Порой, чтобы добиться нужных размеров детали, приходилось ее изготовить несколько раз. Петрунин поставил задачу заменить станки на новые и стал изыскивать средства.

- Доля заказов Министерства обороны в общем объеме производства составляла 8-12%. Искали вспомогательные подработки за счет товаров народного потребления. Искали заказы не только от рязанских предприятий, но и в Московской области и потихоньку набрали необходимые объемы. Потом стали появляться иностранные заказчики. И дела предприятия стали налаживаться. Ввели нелинейную шкалу оплаты труда, которая существует и по сей день. Увеличилась выработка на одного рабочего, стал заметен рост производительности труда. Словом, на «Глобусе» стало тепло, светло, уютно.

- С 2000-х годов устаревшее оборудование заменялось более качественным и производительным. При активном участии начальника гальванического участка и участка печатных плат А. А. Борискина, инженера-технолога этого цеха Т. Е. Павловой заменили 100% оборудования. Это дало мощный толчок к выпуску продукции высокого качества и точно в срок.

В 2007 году РКБ «Глобус» вошло в Корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», и появилась возможность рассчитывать на позитивную динамику развития предприятия, открылись новые горизонты возможностей. При активной деятельности генерального директора Н. В. Гоева и главного инженера КТРВ И. В. Полухина, мы вошли в Федеральную целевую программу гособоронзаказа до 2020 года.

На предприятии был разработан план Инновационного развития предприятия до 2020 года, кроме того на каждый год составлялся план технического перевооружения. За это время были реконструированы значительные производственные площади, здания и сооружения, закуплено современное технологичное оборудование, позволяющее осваивать выпуск более сложной продукции.

Значительная часть средств тогда направлялась на приобретение станков с ЧПУ, обрабатывающих центров, чтобы предприятие успешно справлялось с гособоронзаказом. Тогда же на предприятии активно велась подготовка персонала для работы с новым оборудованием.

- Коллектив накопил серьезный опыт разработки управляющих программ для станков с ЧПУ и обрабатывающих центров, сформировалась основа кадрового состава рабочих, операторов, наладчиков, инженеров, - подытожил Виктор Васильевич.

«Все для дома, для семьи»

«Глобус» определил судьбу Виктора Петрунина во всех планах. Здесь он познакомился с будущей супругой Ниной.

После свадьбы молодожены несколько месяцев жили порознь - она на женской половине общежития, он – на мужской. Вместе они работали на «Глобусе», участвовали в активной общественной жизни предприятия, а также ездили на природу, посещали выставки и театры.

- Всю жизнь мы катаемся на лыжах, а после прогулок в Солотче вместе с коллективом отдыхали в профилактории, пели песни до вечера. Я человек спортивный - играл во все, кроме баскетбола. Но в последние годы из-за проблем со здоровьем оставил только пешие прогулки - прохожу 6 км пешком.

В первое время супругам выдали отдельную комнату в общежитии, а в 1986 году - трехкомнатную квартиру. В их семье родились сын Александр, который пошел по стопам родителей и работает на «Глобусе», и дочь Ольга, которая перебралась в столицу и стала кандидатом медицинских наук.

Супруги Петрунины вместе уже 46 лет и в горе, и в радости. Виктор Васильевич не скрывает секрета счастливой семейной жизни - «все делать для дома, для семьи»:

- Проявляй заботу о жене, о детях, о внуках. Я сам делаю уборку в трехкомнатной квартире, и при этом очень качественно - привык с юности все сам делать. Мы вместе дачу построили и долгое время урожаи вместе выращивали, но последние годы не занимаемся огородничеством. А сейчас отдыхаем вместе, помогаем внуков воспитывать. У нас их двое - Артем и Ваня.

В преддверии юбилея коллеги желают Виктору Васильевичу крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в труде, достижения новых грандиозных задач и реализации всех планов.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Начальник конструкторской бригады РКБ «Глобус» Юрий Васильевич Нефедов:

– Чтобы руководить производством, надо обладать глубокими техническими знаниями и понимать психологию людей. Виктор Васильевич не только блестяще владеет всем этим, но и умеет отстаивать свою точку зрения перед самыми авторитетными людьми. И чаще всего его взгляды оказываются правильными. Когда мы вышли на экспорт и началась совместная работа с кооперацией, он сумел блестяще решить сложнейшую задачу – организовать взаимодействие с предприятиями страны.

Монтажник радиоаппаратуры Галина Владимировна Борискина:

– Мы знакомы с Виктором Васильевичем около 50 лет. Он всегда был целеустремленным, прошел путь от диспетчера до главного инженера. Строгий и требовательный руководитель, очень хороший организатор. Он убежденный коммунист и не изменил своим идеалам. Отзывчивый человек, скромный, к нему всегда можно обратиться не только по производственным вопросам, но и по личным. Виктор Васильевич примерный семьянин, любит своих детей, обожает внуков.