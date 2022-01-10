«КП-Рязань» продолжает знакомить с рождественской онлайн фотовыставкой митрополита Рязанского и Михайловского Марка

Доломитовые Альпы. Фото: митрополит Марк.

«КП-Рязань» продолжает знакомить читателей с фотоработами митрополита Рязанского и Михайловского Марка, которые мы объединили в рождественскую онлайн фотовыставку.

В первой части публикации мы представили работы владыки, посвященные святыням Рязанского края. Во второй части предлагаем читателям вместе с митрополитом Марком посетить Европу.

Особого внимания заслуживает серия фотографий из Доломитовых Альп. Не удивимся, если после просмотра этих картин вам захочется отправиться в путешествие.

В 2017 году в интервью нашему изданию митрополит Марк рассказывал:

- В последнее время я много снимал на телефон (на смартфон) в разных местах и разных странах, поскольку по роду своего служения посещал многие города. Делился красивыми видами, красивыми состояниями природы с друзьями. Именно друзья и побудили меня сделать первую фотовыставку. Ее открытие состоялось в 2016 году в Москве на Гоголевском бульваре под открытым небом. Это событие мотивировало меня еще больше. Я стал снимать на фотоаппарат… На самом деле фотографирование природы побуждает ходить и двигаться. Мы, священнослужители, ведем по большей степени стояче-сидячий образ жизни, нам не хватает движения. Увлечение фотографией компенсирует этот пробел. В стремлении сделать красивый снимок ты не просто выходишь на улицу – ты едешь за город.

Доломитовые Альпы. Фото: митрополит Марк.

Доломитовые Альпы. Фото: митрополит Марк.

Доломитовые Альпы. Фото: митрополит Марк.

Доломитовые Альпы. Фото: митрополит Марк.

Доломитовые Альпы. Фото: митрополит Марк.

Иерусалим. Фото: митрополит Марк.

Будапешт. Фото: митрополит Марк.

Рим. Фото: митрополит Марк.