«КП-Рязань» представляет рождественскую онлайн фотовыставку митрополита Рязанского и Михайловского Марка

Рязанский кремль. Фото: митрополит Марк.

В светлый праздник Рождества Христова мы предлагаем познакомиться читателям с недавними фотоработами митрополита Рязанского и Михайловского Марка, на которых запечатлены главные святыни Рязанской земли.

Свою первую фотовыставку владыка представил в городе на Оке еще летом 2017 года. С того времени его пейзажи, проникнутые какой-то особенной философией, регулярно появляются в культурном пространстве нашего древнего города.

Несколько лет назад, рассказывая о своем хобби, митрополит Марк отмечал:

- Мое небольшое увлечение фотографией связано с темой природы, темой красоты божьего мира. Созерцание природы, созерцание красоты помогает человеку жить. Можно воспринимать мир по-разному. В каком-то смысле мы можем сказать, что каждый человек творит свой мир. Для кого-то этот мир виртуальный, для кого-то мир страстей, для кого-то – забот, трудов, попечений. Я же ищу мир красоты, щедро разлитый в природе, и делюсь своими впечатлениями со зрителями.

Рязанский кремль. Фото: митрополит Марк.

Церковь Спаса-на-Яру. Фото: митрополит Марк.

Рязанский кремль. Зима 2021 года. Фото: митрополит Марк.

Иоанно-Богословский монастырь. Пощупово. Фото: митрополит Марк.

Парк перед Рязанским кремлем. Фото: митрополит Марк.

Солотчинский Рождества Богородицы женский монастырь. Фото: митрополит Марк.

Рязанский кремль. Фото: митрополит Марк.

Солотчинский Рождества Богородицы женский монастырь. Фото: митрополит Марк.