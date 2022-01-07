«КП-Рязань» представляет рождественскую онлайн фотовыставку митрополита Рязанского и Михайловского Марка

Рязанский кремль. Фото: митрополит Марк.
В светлый праздник Рождества Христова мы предлагаем познакомиться читателям с недавними фотоработами митрополита Рязанского и Михайловского Марка, на которых запечатлены главные святыни Рязанской земли.
Свою первую фотовыставку владыка представил в городе на Оке еще летом 2017 года. С того времени его пейзажи, проникнутые какой-то особенной философией, регулярно появляются в культурном пространстве нашего древнего города.
Несколько лет назад, рассказывая о своем хобби, митрополит Марк отмечал:
- Мое небольшое увлечение фотографией связано с темой природы, темой красоты божьего мира. Созерцание природы, созерцание красоты помогает человеку жить. Можно воспринимать мир по-разному. В каком-то смысле мы можем сказать, что каждый человек творит свой мир. Для кого-то этот мир виртуальный, для кого-то мир страстей, для кого-то – забот, трудов, попечений. Я же ищу мир красоты, щедро разлитый в природе, и делюсь своими впечатлениями со зрителями.
Рязанский кремль. Фото: митрополит Марк.
Церковь Спаса-на-Яру. Фото: митрополит Марк.
Рязанский кремль. Зима 2021 года. Фото: митрополит Марк.
Иоанно-Богословский монастырь. Пощупово. Фото: митрополит Марк.
Парк перед Рязанским кремлем. Фото: митрополит Марк.
Солотчинский Рождества Богородицы женский монастырь. Фото: митрополит Марк.
Рязанский кремль. Фото: митрополит Марк.
Солотчинский Рождества Богородицы женский монастырь. Фото: митрополит Марк.
Рязанский кремль. Фото: митрополит Марк.