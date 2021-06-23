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Общество23 июня 2021 10:40

Боевик 1943 года: 9 дней погони через половину Рязанской области

Два дезертира оказались настолько опасны, что за ними охотился целый истребительный батальон
Владимир ФРОЛОВ
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Погоня 1943 года за дезертирами, отмеченная на карте 1940-х годов

Погоня 1943 года за дезертирами, отмеченная на карте 1940-х годов

Когда 80 лет назад началась Великая Отечественная война, в Рязанской области из милиционеров и коммунистов начали создавать «отряды по истреблению вражеских парашютистов-диверсантов». В каждом из районов формировалось такое подразделение, называемое истребительным батальоном, хотя по штату там полагалось иметь около роты – по 100 или 150 (в крупных районах вроде Скопинского или Касимовского) бойцов, а в реальности во многих районах их было еще меньше.

В 2021 году управлением ФСБ по Рязанской области были рассекречены документы о настоящих боевых действиях, которые вели «истребители». Некоторые из описанных историй достойны того, чтобы по ним сняли приключенческие фильмы.

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА: УБИТА ЛОШАДЬ

31 июля 1943 года опергруппа НКВД Чернавского района (село Чернава сегодня относится к Милославскому району) попыталась проверить документы у двух неизвестных, идущих по дороге. Те в ответ открыли стрельбу из автоматов. У милиционеров оказалась убита лошадь, но сами они остались живы и поняли, что столкнулись с опасными преступниками.

Еще начиная с осени 1941 года, одной из важных проблем советского тыла стали вооруженные банды. Во время войны обзавестись пистолетом или автоматом было гораздо проще, чем при мирной жизни, и этим пользовались уголовники. А иногда через рязанские земли двигались дезертиры Красной Армии, захватившие с собой разнообразное оружие с фронта.

Итак, двое неизвестных убили у милиционеров лошадь, а сами сбежали в направлении на север, в соседний Горловский район (село Горлово сегодня относится к Скопинскому району).

ВТОРАЯ ВСТРЕЧА: УБИТЫ ВОЕНКОМ И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

В погоню за ними направились 12 бойцов местного истребительного отряда. Расспрашивая местных жителей, удалось определиться с направлением движения бандитов. На следующий день, 1 августа, они были настигнуты уже в Октябрьском районе (поселок Октябрьский в наши дни входит в состав Михайловского района). Завязалась перестрелка. Но дезертиры, пользуясь фронтовым опытом, принялись отчаянно защищаться. В бою был убит заведующий военным отделом райкома ВКП(б) Филатов и председатель Малининского сельсовета Дымов, тяжело ранен председатель Кудрявченского сельсовета Филимонов.

И снова преследуемые растворились в темном лесу.

Теперь уже убийц начали искать большими силами «истребителей», с тщательным прочесыванием местности.

Обучение допризывников в Рязанской области в 1943 году: из тоже могли записать в истребительный батальон

Обучение допризывников в Рязанской области в 1943 году: из тоже могли записать в истребительный батальон

ТРЕТЬЯ ВСТРЕЧА: ЖИВЫМИ НЕ БРАТЬ

Только 8 августа скрывающуюся от преследования двоицу снова удалось обнаружить в Верхне-Павловском сельсовете. Операцией по ликвидации банды руководил подполковник госбезопасности Голубков. Был отдан приказ: если не будет возможности захватить убегающих, живыми не брать.

Бой был коротким. Одного убийцу застрелили на месте, второго ранили и все-таки схватили.

Только когда раненый стал давать показания, сотрудники органов безопасности узнали, кого ловили. Это были дезертиры А. и М., сбежавшие с оружием с Орловского фронта – примерно в то самое время, когда их боевые товарищи отражали попытку наступления врага на Курской дуге.

Что было дальше с раненым, неизвестно. Судили его, видимо, не в Рязанской области. Обычно за такие преступления (убийства партработников) приговаривали к смертной казни. В любом случае, штрафбатом схваченный не отделался.

Многие участники истребительных отрядов, даже не побывав на фронте, внесли свой вклад в Победу и были за это награждены. Новые рассекреченные документы позволили рассказать о некоторых их подвигах, раньше неизвестных. Про которые теперь мы не имеем права забывать.

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