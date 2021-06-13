«Голодный бесславный ублюдок»: Евгений Савин замотивировал своих игроков, вспомнив, как играл в Рязани

Евгений Савин создал ФК "Красава" в 2021 году. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Известный в прошлом футболист, а ныне блогер и создатель ФК «Красава» Евгений Савин в мотивационной речи для своих игроков вспомнил, как когда-то выступал в Рязани.

— У нас сегодня первый большой матч, первая большая проверка. Понятно, «Торпедо», большая история, игроки поиграли в премьер лиге. Кто-то там Барселоне с 40 метров забивал... большой бюджет, но нам должно быть максимально на это пофиг. Мы должны выйти и должны доказывать, что именно мы должны быть там наверху. Каждый из вас это может сделать, — сказал Савин, и вспомнил историю своего пребывания во Второй лиге.

— Когда я был во Второй лиге в Рязани. Съемная хата на пятерых. У меня огромная мозоль, потому что поля дерьмо... Я засунул ноги в таз с кипятком, разрезал эту мозоль, течет кровь, а передо мной старый телевизор, и по нему показывают российскую премьер лигу, — рассказывает блогер. — И вот я сижу, голодный бесславный ублюдок в богом забытой Рязани... вторая лига, как и сейчас, понятно. Вот я смотрю на игроков в телеке, и говорю себя: «Я там буду!» Понимаете, пацаны, все от вас зависит.

Евгений Савин неоднократно заявлял, что в его клубе будет все по-другому. Игроков не бросят в беде, даже без контрактов, не будет толпы агентов и бухающего тренерского штаба. Фото: стоп-кадр мотивационного видео из раздевалки | @sava9.

Евгений Савин играл в ФК «Рязань-Агрокомплект» в 2002 году. Это был его второй клуб в профессиональной карьере после ФК «Ротор-дубль».

За рязанскую команду Савин провел 39 игр, из них четыре – на Кубок России. Забил ноль голов.

Первые мячи в профессиональной карьере будущий видеоблогер «Красава» забил лишь в 2004 году, выступая за ФК «Томь» (Томск).

Кстати, после мотивационной речи Савина, его команда, по его словам, выступила достойно, проиграв со счетом 1:0.

«Сегодня мы достойно зарубились с основой «Торпедо», проиграв 1:0. Можно похвалить, но я уверен, что мы могли лучше. И мы будем лучше», - написал Евгений в своем Instagram.

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