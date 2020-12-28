Экс-футболист «Томи», «Амкара», «Крыльев Советов» и еще десятка клубов, а ныне видеоблогер Евгений Савин вспомнил, как начинал футбольную карьеру в ФК «Рязань-Агрокомплект», где его использовали на позиции крайнего защитника.— Там играли два мегамонстра в нападении, рассказывает Савин в «Сычев подкаст и Денис Казанский». — Один высокий, другой маленький – по классике, один головой скидывает, другой бежит. Аксенов [Дмитрий] и Майоров [Владислав]. Это были легенды рязанского футбола. Такие глыбы, которых просто не подвинуть.— И тренер [Гарник Авалян] видел, что я там пыхчу, кряхчу. И он думает, что надо молодому шанс давать. И он везде выпускал, где только можно. Я в основном крайнего защитничка играл, с подключениями. Но так подключался… ноль голов, ноль передач, наверное.Вспомнил Савин и момент, когда ему за победу в качестве премии выдали ящик майонеза.— Я когда в Рязань приехал, мы еще поигрывали за город – за команду пищекомбината кого-то. И я помню первые премии оттуда – контейнер майонеза. Прикинь, коробку майонеза получил. И это профессиональный футбол – вторая лига уже была тогда.СПРАВКА «КП»Евгений Савин играл в ФК «Рязань-Агрокомплект» в 2002 году. Это был его второй клуб в профессиональной карьере после ФК «Ротор-дубль».За рязанскую команду Савин провел 39 игр, из них четыре – на Кубок России. Забил ноль голов.Первые мячи в профессиональной карьере будущий видеоблогер «Красава» забил лишь в 2004 году, выступая за ФК «Томь» (Томск).К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!