Нерентабельные пандусы, отсутствующие лекарства и самые дешевые протезы для рязанских инвалидов

Директор «Михайловского экономического колледжа-интерната» Вячеслав Медведев перед началом семинара, посвященного проблемам рязанских инвалидов, провел небольшую экскурсию для участников мероприятия.

В 2020 году, с самого начала пандемии, все региональные ответственные ведомства и общественные организации стали в экстренном порядке искать новые пути решения вопросов социальной реабилитации, адаптации и поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом говорили все участники научно–практического семинара, прошедшего в понедельник, 26 апреля, в «Михайловском экономическом колледже-интернате».

- Самый важный момент в жизни каждого инвалида – это вопрос обустройства в обществе, - подчеркнула одна из организаторов мероприятия Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина.

Выступает уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина.

Еще в прошлом году, на одном из заседаний Совета по делам инвалидов при губернаторе Рязанской области Николай Любимов прямо заявил:

- Важно, чтобы мы слышали и учитывали то, что нужно именно таким людям.

В ходе работы семинара выяснилось, что не все пожелания рязанских инвалидов пока услышаны, не все их потребности учтены.

Целесообразность для пандуса прежде всего

Как оказалось, доступная для инвалидов городская среда не такая уж доступная, в системе комплексной реабилитации людей с ограниченными физическим возможностями имеются существенные недоработки. Не все отлажено и в сфере обеспечения инвалидов лекарствами, техническими средствами реабилитации и санаторно-курортными путевками. Имеются проблемы с доступностью транспортных услуг.

Было отмечено, что городские власти практически игнорируют вопрос с оборудованием пандусами входных групп и подъездов в домах ветхого и старого фондов, пытаясь найти в этом «экономическую целесообразность».

Представитель региональной прокуратуры Александр Бондарь в своем докладе предупредил собравшихся:

- Актуальность вопроса о приоритетности в работе надзорных органов направления о соблюдении федеральных и региональных законов о защите прав инвалидов не вызывает никаких сомнений.

Александр Викторович подчеркнул, что особое внимание будет уделяться обеспечению инвалидов лекарствами, путевками, протезами верхних и нижних конечностей, костылями, говорящими книгами, абсорбирующим бельем, слуховыми аппаратами, креслами – колясками, после чего некоторые присутствовавшие на семинаре чиновники слегка напряглись.

По закону закупается все самое дешевое

Приглашенный на семинар юрист и общественник Петр Иванов прямо указал, что закупка госструктурами лекарственных преппаратов, технических средств реабилитации и путевок по федеральному закону №44 недопустима, потому что тендеры выигрывают те, у кого самые дешевые предложения, от чего в проигрыше оказывается Фонд социального страхования, ведь по закону он обязан отдавать предпочтение «дешевкам», от чего благоприобретатели – сами инвалиды - страдают.

Согласитесь, протез, который стоит около 5 миллионов рублей, уж точно будет лучше и дольше работать, чем его дешевый аналог, а санаторий или курорт, где имеется полный набор удобств и оздоровительных процедур, не идет ни в какое сравнение с учреждениями, в которых нет ничего, кроме номеров на несколько койко-мест, столовой и общей комнаты отдыха с телевизором и радиоприемником.

Директор «Михайловского экономического колледжа-интерната» Вячеслав Медведев заявил, что время «удаленки» и «самоизоляции» постепенно уходит в прошлое.

Минздрав обещает наладить отпуск лекарств

Петр Иванов, обратившись к замминистра здравоохранения Рязанской области Владимиру Хоминцу, отметил важность скорейшего решения проблемы с получением инвалидами дорогостоящих лекарств, которые многие рязанские аптечные сети просто не закупают. А ведь, по закону, жизненно важные лекарства, которые продаются по рецептам, должны быть предоставлены не более, чем в течение 10 дней. По мнению Петра Андреевича, это вопрос решаемый, надо только договориться с представителями фармацевтического бизнеса. Владимир Хоминец заверил, что в региональном минздраве попытаются закрыть эту тему.

Несмотря на проблемные моменты, работу минздрава оценили по сраведливости: ведомству удалось добиться, чтобы в Рязанской области инвалиды смогли приобретать незарегистрированные в России лекарства без судебных решений. Ни в каком другом субъекте страны такой практики нет. Опять же, не без участия минздрава, пятеро рязанских детей-инвалидов с редкими тяжелыми заболеваниями ежегодно получают дефицитные и супердорогие лекарства. На каждого ребенка ежегодно выделяется из федерального бюджета по полмиллиарда рублей.

Тренировочные квартиры для инвалидов

По словам начальника управления соцзащиты регионального минтруда Натальи Рогатиной, ведомство сосредотачивает свое внимание на дальнейшем развитии технологии сопровождающего проживания молодых инвалидов в тренировочных квартирах, где они учатся необходимым навыкам самостоятельной жизни по индивидуальным планам совместно с родителями или опекунами.

- Эта технология может рассматриваться как альтернатива специализированным интернатам и уже сейчас служит в качестве эффективного подхода в организации жизни этих людей без отрыва от семьи и окружающего социума, - подчеркнула Наталья Петровна.

«Жилищный вопрос» для одиноких молодых инвалидов с психическими отклонениями и заболеваниями очень непростой: не все они хотят жить с опекунами и переезжать в специнтернаты, вследствие чего рискуют попасть в поле зрения «черных риэлтэров». Правоохранители должны следить за ситуацией.

Вместо послесловия

Представленные в Михайлове на Дискуссионной площадке предложения, касающиеся непосредственной практической работы с инвалидами и совершенствования социальной инфраструктуры, скорее всего, уже во вторник, 27 апреля, будут рассмотрены на заседании Совета по делам инвалидов при губернаторе Рязанской области. На более высоком уровне будут опять искать возможности реализации этих предложений.

Закрадываются опасения, что поиски могут затянуться до предела, и кто-то до инвалидов просто не доживет до наступления «светлого будущего».

КСТАТИ

Начальников транспортного цеха заслушать не удалось

Жаль, что никто из регионального минтранса на мероприятии не присутствовал. А к этому ведомству накопилось достаточно много вопросов, которые были озвучены на семинаре. Во-первых, что можно было бы сделать для обеспечения транспортом работающих инвалидов? Во-вторых, будет ли решен вопрос с льготами для проезда жителей сельской местности в рейсовых автобусах, курсирующих между райцентрами и мелкими населенными пунктами? Эти вопросы решено внести отдельными пунктами в резолюцию семинара.

Если создание подразделений социальных такси даже в перспективе кажется неосуществимым прожектом, то планы предоставления льгот вполне реализуемы. Были бы только проявлены чиновниками желание и заинтересованность.