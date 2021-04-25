Поэт Яков Полонский похоронен в Рязанском кремле под чужим надгробием?

Версию, что Полонский похоронен под чужим надгробием, подтверждают и сотрудники Рязанского кремля.

Некоторое время назад «Комсомольская правда» касалась темы заимствованных надгробий - таких, которые были изъяты с первоначальных захоронений и отданы новым «хозяевам».

Известно, что в начале 1930-х годов в Рязани советские власти, рассматривая вопрос дальнейшей эксплуатации городских кладбищ, провели регистрацию всех захоронений. После истечения указанных в документе сроков надгробия на незарегистрированных участках (где не нашлись родственники) считались бесхозными и подлежали ликвидации. Но просто так выбрасывать ценный материал никто, конечно, не собирался - обелиски и плиты после шлифования и затирания старых надписей повторно шли в дело.

Интересно, что новыми «хозяевами» памятников становились довольно известные люди. К примеру, на Лазаревском кладбище под чужим обелиском похоронены родители и один из братьев певцов Пироговых (эта фамилия когда-то гремела на весь Советский Союз).

Аналогичный случай произошел и со знаменитым прежде поэтом Яковом Полонским. Автор «Песни цыганки», чье имя носит небольшая улица в центре Рязани, скончался в 1898 году в Санкт-Петербурге. Согласно духовному завещанию Якова Петровича похоронили в Ольговом монастыре под Рязанью (село Льгово). Однако в 1958 году его прах перезахоронили на территории Рязанского кремля.

- Что наталкивает на мысли о чужом надгробии? - делится своим мнением историк и краевед Александр Барашин. - На вид это типичный надгробный памятник конца девятнадцатого - начала двадцатого века, но… Памятная надпись почему-то сделана в нижней части, хотя обычно в таких случаях задействовали верхнюю плоскость. Шрифты в его оформлении использованы явно советские, в то время как должны быть с буквой «ять». При этом сбоку стоит клеймо мастерской, в котором как раз «ять» присутствует… Можно сделать однозначный вывод - клеймо мастерской и основной текст наносились в разное время.

Дореволюционное клеймо на памятнике.

Напомним, что перезахоронение на территории кремля датировано 1958 годом. Если бы нынешний памятник был перенесен со старого места захоронения, вряд ли потребовалось менять на нем текст.

- Можно привести и еще несколько доказательств, - поддерживает коллегу краевед Сергей Пасынков. - Памятник на могиле составной - то есть нижний камень и верхняя часть, скорее всего, с разных могил. В девятнадцатом веке традиционно делали монолитные надгробия, а вот такая эклектика характерна как раз для советской эпохи. Так же на более позднее вмешательство в надписи на камне указывает шлифовка. Но вообще в этом нет ничего удивительного - в те годы подобная практика перемещения надгробий была широко распространена.

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