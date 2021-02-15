Во время одной из познавательных прогулок по Лазаревскому кладбищу Рязани историк Александр Барашин обратил внимание на то, что некоторые старинные надгробия выглядят довольно странно…На поверхности гранита явно просматривались следы затертых надписей, при этом основной текст памятника читался вполне нормально.ДОЛЖНА БЫТЬ «ЯТЬ»- Будто на кузове угнанного автомобиля кто-то стер заводской номер и заново нанес цифры. У меня такие ассоциации возникли, - рассказывает Александр Владимирович. - Позже обратил внимание и на несоответствие шрифта и внешнего вида надгробного камня. Шрифты в его оформлении использованы явно советские, в то время как должны быть с буквой «ять». Возникло предположение, что эти памятники были просто-напросто «позаимствованы» у законных хозяев и переставлены на новое место - ну, или «угнаны», если хотите.Интересно, что новыми хозяевами памятников становились довольно известные люди. К примеру, на Лазаревском кладбище похоронены родители и один из братьев певцов Пироговых. Эта фамилия гремела на всю Советскую Россию, и, конечно, городские власти позаботились, чтобы место захоронения Степана Ивановича, Марфы Нифонтовны и их рано умершего сына выглядело достойно, но…- Этот памятник явно перетащен из другого места, - отмечает рязанский краевед Сергей Пасынков. - На бывшей лицевой стороне присутствует большой фрагмент, где что-то затиралось. А вот откуда его позаимствовали - вопрос! Теперь этого, к сожалению, уже не установить.ПО 3 РУБЛЯ ЗА МОГИЛУВ 1930 году рязанские власти рассматривали вопрос об эксплуатации городских кладбищ. Было предложено провести регистрацию могил и построить вокруг Лазаревского погоста каменную ограду. Причем регистрацию захоронений планировалось возложить на плечи родственников - плата составляла 3 рубля за могилу с рабочих и служащих и 8 рублей - со всех остальных. Одновременно гражданам предлагалось привести в порядок и сами захоронения.После истечения сроков регистрации специальная комиссия устанавливала давность захоронения на незарегистрированных участках, чтобы использовать их повторно, а все незарегистрированные надгробия постановила считать бесхозными и подлежащими ликвидации.Сегодня эти факты известны благодаря Юлии Орловой, многие годы посвятившей изучению Лазаревского некрополя и выпустившей одноименную книгу.- Что касается могилы Пироговых, тут я точно не скажу, заимствованный на ней памятник или нет - не помню просто, - комментирует Юлия Васильевна. - А вот захоронение Якова Калиниченко, основателя Рязанского художественного училища точно оформлено таким образом. Вообще практика использования чужих надгробий была довольно широко распространена в те годы.ЭКОНОМИЯ КАМНЯНо вернемся к памятнику на могиле Пироговых. Если мы детально изучим это надгробие, убедимся, что имена родителей и брата наносились на него позже 1931 года (как раз после появления упомянутого выше распоряжения). На это указывает очередность расположения на камне фамилий. Резчик вырезал имена и отчества, исходя из старшинства в семье, а не по хронологии ухода людей из жизни. Более того, в нижней части памятника сохранилось клеймо мастерской - Д. К. Шапошниковъ (тут как раз использована «ять» - Ред.). Рязань». Можно сделать вывод, что памятник на семейном захоронении Пироговых появился гораздо позже погребения усопших. И с вероятностью 99 процентов он был адаптирован из надгробия с другой могилы .Сколько всего таких заимствованных захоронений в Рязани, установить невозможно, но только на одном Лазаревском кладбище их несколько десятков.ЧИТАТЬ ТАКЖЕРаскрыта тайна могилы на Лазаревском кладбищеИстория захоронения на еврейском участке старейшего рязанского мемориального комплекса получила большой резонанс среди наших читателей (подробности).