Раскрыта тайна могилы на Лазаревском кладбище

Могилы Цивиных на старинном рязанском погосте.

Интересное всегда рядом

Больше месяца назад на нашем сайте вышла статья «Тайна одной могилы: «Рязанец установил мировой рекорд долгожительства?» Она появилась как ответ на пост Светланы Князьковой с фотографией могилы некоего Менделя Абрамовича Цивина «ВКонтакте». Надгробие, на первый взгляд, никакой особой информации не содержало. Если не считать только даты рождения и смерти: появился на свет этот человек в 1870 году (без указания точной даты - дня и месяца), а упокоился с миром в 1996-м: «Человек уважаемый и справедливый Мэнахем-Мэндл бар (бэн) Абрахам. Скончался».

Интересно, что через Лазаревское кладбище Светлана Князькова, как она сама написала в своей публикации, срезала дорогу из дома на работу и обратно на протяжении достаточно большого периода времени. Связаться с автором поста нам, увы, не удалось.

Однако если, уважаемая Светлана, вы читаете нашу статью, откликнитесь, пожалуйста. У нас к вам только один вопрос: почему, делая снимок на кладбище, вы не сфотографировали могилу Иды Марковны Цивиной, которая находится рядом с могилой Менделя Абрамовича? Очевидно, что они были мужем и женой, ведь на ее надгробии даты рождения и смерти видны весьма отчетливо: 1874-й и 14 июля 1952-го.

В последнем абзаце статьи «Тайна одной могилы: Рязанец установил мировой рекорд долгожительства?» мы пообещали нашим читателям, что проведем свое исследование по данному факту, который вполне себе может спустя какое-то время превратиться в городскую легенду, то есть в короткую и, на первый взгляд, правдоподобную, хотя обычно не соответствующую действительности историю.

Правда жизни против кладбищенских тайн

Можно со всей ответственностью утверждать, что на сегодняшний момент среди всех (!) жителей Рязани наиболее подробной и достоверной информацией об истории Лазаревского кладбища обладает лишь один человек.

Это кандидат педагогических наук, доцент РГУ имени С. А. Есенина, руководитель движения за восстановление мемориального комплекса и придание ему статуса культурного объекта Юлия Орлова. С ней мы, разумеется, встретились в первую очередь. И встретились именно на Лазаревском кладбище. Первым делом Юлия Васильевна поделилась с нами хорошей новостью:

- Мы планируем сделать из кладбища объект культурного значения и разместить его на туристической карте областного центра. Достаточно сказать, что здесь семейный склеп Павловых и сюда приезжал на похороны родителей первый русский Нобелевский лауреат.

Что же касается могилы Менделя Абрамовича Цивина, Юлия Орлова заметила:

- Здесь не могло быть произведено никакое захоронение в 90-е годы прошлого века по двум простым причинам. Во-первых, мемориальный комплекс перестал функционировать в 60-е. Во-вторых, в 90-е рязанцы боялись сюда даже днем заходить, потому что Лазаревское кладбище просто оккупировали представители молодежного деструктивного движения сатанистов, которые проводили здесь свои ритуалы и буквально жили в склепах.

На наш запрос в ГУ ЗАГС Рязанской области нам ответили, что в архиве отдела накопления, хранения и выдачи документов сведения о смерти в отношении Цивина Менделя Абрамовича отсутствуют.

В телефонном же разговоре начальник Главного архивного управления Рязанской области Александра Перехватова подтвердила:

- Пока никаких данных о Цивине мы не нашли. Но вам обязательно сообщим дополнительно, если что-то обнаружится.

Надгробие Иды Цивиной вполне соответствует году ее смерти по своему внешнему виду.

Однако, позже на сайте Российский некрополь мы обнаружили запись, которая больше всего похожа на правду: «Могила Менделя Абрамовича Цивина (1870-18.VII.1926)». То есть, на момент смерти мужчине было 56 лет. Кроме того, Юлия Орлова заметила, что надгробие Иды Цивиной вполне соответствует году ее смерти по своему внешнему виду, а надгробие ее мужа Менделя Цивина выглядит как новодел с ошибкой в дате смерти.

Дорогие читатели, если у нас появится новая информация, которая позволит с другой стороны взглянуть на тайну захоронения, мы ею с вами обязательно поделимся.

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