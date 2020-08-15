Тайна одной могилы: Рязанец установил мировой рекорд долгожительства?

Тайна захоронения на Лазаревском кладбище в Рязани должна быть раскрыта.

Внимание редакции на захоронение некоего Менделя Абрамовича Цивина обратила рязанка Светлана Князькова. Недавно она разместила в сети такой пост: «Еще со школьных лет знаю одну местную достопримечательность – взгляните, какие годы жизни указаны на надгробии. Как думаете, этот человек действительно прожил 126 лет, или это ошибка в документах?» Мы решили озадачить этим вопросом историков и краеведов.

РЕЗЧИК ПРИБАВИЛ СТОЛЕТИЕ?

На первый взгляд, памятник выглядит довольно старым и не похож на современные захоронения. Можно предположить, что, если человек с таким именем и фамилией действительно прожил 126 лет, он был бы известен среди еврейских общин Рязани.

Мы поспешили обратиться в Рязанскую региональную еврейскую национально-культурную автономию. Никаких данных о долгожителе Менделе Абрамовиче там не сохранилось, но председатель Леонид Резников в беседе с «КП» высказал свое мнение по данному вопросу:

– Что касается конкретной могилы Менделя Абрамовича Цивина, взглянув на которую, любой человек мог бы подумать, что похороненный здесь действительно прожил так долго, то надо просто пристально рассмотреть дату смерти. Очевидно, здесь допущена ошибка. Резчик мог вырезать на камне 9 вместо 8. Как можно думать, что захоронен был человек в 1996-м, когда Лазаревское кладбище со второй половины XX века было закрыто?

Однако, нельзя опускать вероятность того, что Мендель Абрамович после кончины не был захоронен в могилу родителей. По закону это допускается по истечении 15 лет после первого погребения.

Какую-то надежду на прояснение ситуации могла дать надпись на надгробии, выполненная на иврите. Специалисты из еврейского общинного культурного центра «Хэсэд-Тшува» перевели для нас выгравированную на памятнике фразу. По-русски она звучит так:

«Человек уважаемый и справедливый Мэнахем-Мэндл бар (бэн) Абрахам. Скончался».

МОГИЛА ЕСТЬ, А ДАННЫХ НЕТ

В Управлении ЗАГС по Рязанской области данные о Менделе Абрамовиче Цивине, как оказалось, отсутствуют. Получается, что тайна захоронения на Лазаревском кладбище пока остается нераскрытой. Но мы намерены все-таки копнуть глубже и обратиться за помощью в Госархив Рязанской области. Об итогах нашего исследования мы, конечно же, сообщим.

На еврейском участке Лазаревского кладбища захоронен и Соломон Шпитальный. Во время войны его наградили орденом Красной Звезды за создание оркестра и разучивание бойцами гимна СССР.

КАСИМОВСКЙ КРЕСТЬЯНИН ПЕРЕЖИЛ 10 ЦАРЕЙ

Насколько возможно мужчине в принципе прожить 126 лет? Зафиксированный мировой рекорд мужского долгожительства принадлежит японцу Дзироэмону Кимуре, умершему в возрасте 115 лет. А как с традициями долгожительства обстоит дело на Рязанской земле?

Известный писатель-историк Владимир Семин поведал о том, что в XVIII веке в селе Дубровичи Рязанского района в исповедальной книге приходской церкви Николая Чудотворца была сделана запись на Пятидесятницу:

«Были у исповеди Исай– 112 лет и его дети 30 и 28 лет».

Большинство могил на Лазаревском кладбище заброшены.

В книге «Легенды Рязанского края» Владимир Андреевич также приводит весьма любопытный факт: абсолютный рекорд продолжительности жизни в Рязанской губернии поставил касимовский крестьянин Петр Отшельник. Скончался он, как утверждает исследователь, 1 декабря 1847 года. А родился, по данным священника Владимира Правдолюбова, в 1714-м. Нетрудно посчитать возраст касимовского долгожителя на момент кончины – 133 года, а по другим данным – «всего» 124 года.

Очередная безымянная могила участника Великой Отечественной войны на Лазаревском кладбище.

Другой рязанский краевед Александр Барашин в беседе с корреспондентом «КП» рассказал о долгожительнице из поселка Лашма Касимовского района Анисии Васильевне Мишачевой, которая в январе 2020 года отметила свой 107-й день рождения.

Согласно данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Рязанской области, в регионе сейчас проживают 144 человека возрастом 100 лет и старше, из них мужчин 53 и женщин 91.

В Рязани долгожителей насчитывается 80 человек, в Скопине – 11, в Михайловском районе – 8, в Пронском районе – 5, в Ряжском, Сапожковском и Шиловском – по 4, в остальных муниципальных образованиях – еще меньше.

Большинство могил на Лазаревском кладбище заброшены.

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