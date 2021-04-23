Обгоревшая рязанка полгода лечилась сама, чтобы отец ее ребенка не сел в тюрьму. В итоге умерла

Мужчина, поджегший супругу, во всем признался следователям. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи рязанского СК продолжают расследование уголовного дела по факту смерти от ожогов в больницы женщины.

Само преступление произошло еще в конце августа прошлого года, когда 36-летний пьяный мужчина из-за ревности облил свою гражданскую жену горючкой и поджег.

Несколько месяцев потерпевшая с ожогами 3 степени, поразивших 35% поверхности тела, занималась самолечением. Боялась, что отец ее ребенка сядет в тюрьму, поэтому к врачам и не обращалась... В больницу она попала только 1 февраля 2021 года, когда стало уже совсем плохо. 29 марта она скончалась в ОКБ.

— Женщина все это время лечилась, а он ей в этом помогал, покупал мази, лекарства. Детям они оба сказали, чтобы никуда не сообщали, — рассказывает «КП-Рязань» старший следователь Железнодорожного МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области Евгений Боканов. — В феврале ей стало совсем плохо, и когда деваться уже было некуда, они вдвоем обратились за помощью к медикам. По словам врачей, если бы потерпевшая обратилась сразу, то, возможно, ее удалось бы спасти. Но точно это будет известно после получения результатов экспертиз.

В тот августовский день пьяный мужчина приревновав свою сожительницу – как окажется позже, беспричинно – облил ее горючей жидкостью и поджег. Когда вспыхнуло пламя, он тут же потушил женщину, а на следующий день побежал в аптеку за препаратами.

В настоящее время обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшей, находится под стражей в СИЗО. Он полностью признал вину и подробно рассказал об обстоятельствах преступления.

К слову, в семье было двое детей: общий ребенок – 7 лет, и 19-летняя дочь женщины.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!