Рязанца, который поджег возлюбленную, заключили под стражу

В Рязани заключили под стражу 36-летнего жителя города, который поджег свою возлюбленную. Заседание об избрании меры пресечения состоялось 21 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе областного СУ СКР.

Мужчине предъявлено обвинение. Ему вменяют не убийство, а причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

«Сожитель женщины полностью признал вину в инкриминируемом ему преступлении, подробно сообщил об обстоятельствах его совершения», - отметили в следственном комитете.

Напомним, преступление произошло еще 22 августа 2020 года. На почве ревности мужчина облил жертву горючей жидкостью и поджег. Потерпевшая с ожогами 3 степени, поразивших 35% поверхности тела, несколько месяцев занималась самолечением. 1 февраля 2021 года состояние ухудшилось, и она попала в ОКБ, где 29 марта скончалась.