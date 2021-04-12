Половодье в Рязани 2021: подъем продолжается только на Оке, Мокше и Пре

Большая вода окружила Рыбацкую деревню (Рязанский район).

Главное управление МЧС по Рязанской области представило свежую информацию о прохождении половодья в регионе (данные на 12 апреля).

Главная водная артерия региона – река Ока – в Рязани поднялась за сутки на 12 сантиметров. Уровень воды составляет 437 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста. Общий подъем воды за время половодья составил 4 метра 63 сантиметра (вода поднимается с отметки -26 сантиметров).

В районе Старой Рязани Ока поднялась на 4 сантиметра. Уровень воды составляет 435 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста. Общий подъем воды за время половодья составил 3 метра 73 сантиметра (вода поднимается с отметки 62 сантиметра).

В районе Касимова уровень воды в Оке повысился на 65 сантиметров и составляет 453 сантиметра выше нулевой отметки гидрологического поста. Общий подъем воды за время половодья составил 3 метр 88 сантиметров (вода поднимается с отметки 65 сантиметров).

В реке Мокше в черте рабочего поселка Кадом уровень воды повысился на 34 сантиметра и составляет 517 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста. Общий подъем воды за время половодья составил 3 метра 72 сантиметра (вода поднимается с отметки 145 сантиметров).

В районе деревни Деулино уровень воды в реке Пре повысился на 14 сантиметров и составляет 251 сантиметр выше нулевой отметки гидрологического поста (вода поднимается с отметки 108 сантиметров).

На южных реках вода уже несколько дней идет на спад.

В районе села Троица уровень воды в реке Ранове понизился еще на 33 сантиметра и составляет 648 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста (вода поднималась с отметки 277 сантиметров).

Уровень Прони в районе деревни Быково понизился за сутки на 33 сантиметра и составляет 302 сантиметра выше нулевой отметки гидрологического поста. Точкой отсчета для половодья 2021 года на данном гидрологическом посту стала отметка 188 сантиметров.

В Скопине уровень воды в Верде понизился на 8 сантиметров и составляет 156 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста.

Данные цифры составлены на основе замеров филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В Рязанской области затопленными остаются девять низководных мостов. Также затоплены дороги к селам Заокское и Коростово. В Борках (Рязань) подтоплены 28 приусадебных участков.

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