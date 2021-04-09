Половодье в Рязани 2021: Ока продолжает осложнять жизнь, южные реки отступают

Фото: пресс-служба МЧС по Рязанской области.

Главное управление МЧС по Рязанской области представило свежую информацию о прохождении половодья в регионе (данные на 9 апреля. 16.00).

Главная водная артерия региона – река Ока – в Рязани поднялась за сутки на 25 сантиметров. Уровень воды составляет 390 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста. Общий подъем воды за время половодья составил 4 метра 16 сантиметров (вода поднимается с отметки -26 сантиметров).

В районе Старой Рязани Ока поднялась на 13 сантиметров. Уровень воды составляет 435 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста. Общий подъем воды за время половодья составил 3 метра 73 сантиметров (вода поднимается с отметки 62 сантиметра).

В районе Касимова уровень воды в Оке повысился на 65 сантиметров и составляет 320 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста. Общий подъем воды за время половодья составил 2 метр 55 сантиметров (вода поднимается с отметки 65 сантиметров).

В реке Мокше в черте рабочего поселка Кадом уровень воды повысился на 46 сантиметров и составляет 449 сантиметра выше нулевой отметки гидрологического поста. Общий подъем воды за время половодья составил 3 метра 4 сантиметра (вода поднимается с отметки 145 сантиметров).

В районе деревни Деулино уровень воды в реке Пре повысился на 23 сантиметра и составляет 204 сантиметра выше нулевой отметки гидрологического поста (вода поднимается с отметки 108 сантиметров).

На южных реках вода пошла на спад.

В районе села Троица уровень воды в реке Ранове понизился еще на 19 сантиметров и составляет 745 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста (вода поднималась с отметки 277 сантиметров).

Уровень Прони в районе деревни Быково понизился за сутки на 8 сантиметров и составляет 387 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста. Точкой отсчета для половодья 2021 года на данном гидрологическом посту стала отметка 188 сантиметров. Ожидаемых подъемов из-за спуска воды на Пронском водохранилище на реке так и не произошло.

В Скопине уровень воды в Верде понизился на 13 сантиметров и составляет 201 сантиметр выше нулевой отметки гидрологического поста. Точкой отсчета для половодья 2021 года на данном гидрологическом посту стала отметка 124 сантиметра.

Данные цифры составлены на основе замеров филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В Рязанской области за сутки освободились из-под воды три низководных моста. Затопленными остаются девять низководных мостов. Также затоплены две дороги к селам Заокское и Коростово. Доставка грузов и людей туда осуществляется только грузовым транспортом.

9 апреля в Борках (Рязань) произошло подтопление 28 приусадебных участков.

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