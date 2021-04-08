Половодье в Рязани 2021: Ока отрезала два села, Верда снова поднимается

Фото: Пресс-служба МЧС по Рязанской области.

Главное управление МЧС по Рязанской области представило свежую информацию о прохождении половодья в регионе (данные на 8 апреля).

Главная водная артерия региона – река Ока – в Рязани поднялась за сутки на 36 сантиметров. Уровень воды составляет 365 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста. Общий подъем воды за время половодья составил 3 метра 91 сантиметр (вода поднимается с отметки -26 сантиметров).

В районе Старой Рязани Ока поднялась на 19 сантиметров. Уровень воды составляет 422 сантиметра выше нулевой отметки гидрологического поста. Общий подъем воды за время половодья составил 3 метра 60 сантиметров (вода поднимается с отметки 62 сантиметра).

В районе Касимова уровень воды в Оке повысился на 26 сантиметров и составляет 255 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста. Общий подъем воды за время половодья составил 1 метр 90 сантиметров (вода поднимается с отметки 65 сантиметров).

В реке Мокше в черте рабочего поселка Кадом уровень воды повысился на 33 сантиметра и составляет 403 сантиметра выше нулевой отметки гидрологического поста. Общий подъем воды за время половодья составил 2 метра 58 сантиметров (вода поднимается с отметки 145 сантиметров).

В районе деревни Деулино уровень воды в реке Пре повысился на 20 сантиметров и составляет 181 сантиметр выше нулевой отметки гидрологического поста (вода поднимается с отметки 108 сантиметров).

На некоторых реках вода пошла на спад.

В районе села Троица уровень воды в реке Ранове понизился на 12 сантиметров и составляет 786 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста (вода поднималась с отметки 277 сантиметров).

Уровень Прони в районе деревни Быково понизился за сутки на 6 сантиметров и составляет 395 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста. Точкой отсчета для половодья 2021 года на данном гидрологическом посту стала отметка 188 сантиметров.

В Скопине уровень воды в Верде снова повысился! За сутки вода поднялась на 7 сантиметров и составляет 214 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста. Точкой отсчета для половодья 2021 года на данном гидрологическом посту стала отметка 124 сантиметра.

Данные цифры составлены на основе замеров филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

По-прежнему затоплены 12 низководных мостов в семи районах Рязанской области и перелита дорога Шумашь – Заокское. Также произошел перелив объездной дороги, движение по ней пока осуществляется только грузовым транспортом! Когда уровень воды составит 450 сантиметров откроют теплоходное сообщение с селами Коростово и Заокское.

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