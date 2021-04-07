Половодье в Рязани 2021: Ока продолжает подниматься, южные реки берут паузу

Движение по дороге Шумашь - Заокское перекрыто с 6 апреля.

Главное управление МЧС по Рязанской области представило свежую информацию о прохождении половодья в регионе (данные на 7 апреля).

Главная водная артерия региона – река Ока – в Рязани поднялась за сутки на 53 сантиметра. Уровень воды составляет 329 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста. Общий подъем воды за время половодья составил 3 метра 55 сантиметров (вода поднимается с отметки -26 сантиметров).

В районе Старой Рязани Ока поднялась на 31 сантиметр. Уровень воды составляет 403 сантиметра выше нулевой отметки гидрологического поста. Общий подъем воды за время половодья составил 3 метра 41 сантиметр (вода поднимается с отметки 62 сантиметра).

В районе Касимова уровень воды в Оке повысился на 36 сантиметров и составляет 189 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста. Общий подъем воды за время половодья составил 1 метр 24 сантиметра (вода поднимается с отметки 65 сантиметров).

В реке Мокше в черте рабочего поселка Кадом уровень воды повысился на 27 сантиметров и составляет 370 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста. Общий подъем воды за время половодья составил 2 метра 25 сантиметров (вода поднимается с отметки 145 сантиметров).

В районе деревни Деулино уровень воды в реке Пре повысился на 11 сантиметров и составляет 161 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста (вода поднимается с отметки 108 сантиметров).

На некоторых реках вода пошла на спад.

В районе села Троица уровень воды в реке Ранове понизился на 12 сантиметров и составляет 786 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста (вода поднималась с отметки 277 сантиметров).

Уровень Прони в районе деревни Быково понизился за сутки на 68 сантиметров и составляет 401 сантиметр выше нулевой отметки гидрологического поста. Точкой отсчета для половодья 2021 года на данном гидрологическом посту стала отметка 188 сантиметров. Но уже сегодня возможен подъем Прони из-за сброса воды из Пронского водохранилища.

В Скопине уровень воды в Верде понизился за сутки на 33 сантиметра и составляет 207 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста. Точкой отсчета для половодья 2021 года на данном гидрологическом посту стала отметка 124 сантиметра.

Данные цифры составлены на основе замеров филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

По-прежнему затоплены 12 низководных мостов в семи районах Рязанской области и перелита дорога Шумашь – Заокское. Пока движение в села Заокское, Коростово осуществляется по объездной дороге.

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