В «Рязанский дом белого аиста» прибыла новая пара птиц – Мартин и Клара

Имена для пары выбирали всеобщим голосованием. Фото: Татьяна БАДАЛОВА

В «Рязанский дом белого аиста» прибыли новые подопечные. В последний день марта сюда привезли пару нелетных аистов из реабилитационного центра и приюта «Орнитарий».

Птицам по четыре года, к людям они попали уже травмированными – у обоих аистов травмы крыльев, не позволяющие им подниматься в небо. Всего в «Орнитарии» жили три белых аиста - самка и два самца, один из которых не мог летать. Но самка выбрала такого же травмированного самца, как и она.

Кларе и Мартину по четыре года. Птенцов у них прежде не было. Но теперь для них созданы все условия к размножению. Фото: Татьяна БАДАЛОВА

Ожидая новых жильцов из столицы, «Рязанский дом белого аиста» провел среди подписчиков в соцсетях конкурс на лучшие имена. Победителями стали москвич Артур Абганеев и жительница Тульской области Тамара Гудеева. В результате голосования для пары выбрали имена Мартин и Клара.

2 апреля «КП»-Рязань» побывала в гостях у аистов. По словам орнитологов, дорогу из Сокольников в деревню Кораблино Рязанского района птицы перенесли хорошо. В доме аиста им отвели отдельный дом и летний вольер. Также внутри уже установлено гнездо и приготовлены материалы для его достройки.

Для новых подопечных обустроили летний вольер и теплый зимний домик Фото: Татьяна БАДАЛОВА

Как нам рассказала ветеринар из реабилитационного центра Наталья Анисимова, еще на старом месте Мартин делал попытки построить гнездо и начать жить полноценной семьей. Надеемся, что, оказавшись в комфортных жилищных условиях, пара сразу приступит к размножению.

2 апреля исполнился год, как аисты из Псковской области Руслана и Гоша переехали в Рязань. Фото: Татьяна БАДАЛОВА

Тем временем по соседству – в домике Русланы и Гоши - царят мир да любовь. Заботливый папа никак не может остановиться в деле улучшения жилищных условий своей семьи и все время подкладывает в гнездо новые пучки травы и веточки. При этом очень трогательно обходит свою сидящую на яйцах половину, чтобы лишний раз ее не потревожить. После того как из домика выехали молодые птицы Петр и Фунтичка, вольер обтянули сеткой, чтобы птиц не отвлекали от самого главного процесса - вывода птенцов.

Вольер, где Руслана и Гоша высиживают яйца, обнесли сеткой, чтобы снизить фактор беспокойства птиц. Фото: Татьяна БАДАЛОВА

В кладке Русланы и Гоши пять яиц. Фото: Татьяна БАДАЛОВА

Молодежь же - Петр и Фунтичка - готовятся к путешествию в столицу на осмотр ветеринара. Орнитологи не теряют надежды, что летные качества хотя бы одной из птиц удастся восстановить.

Петр и Фунтичка в скором времени отправятся на медосмотр в столичную клинику. Фото: Татьяна БАДАЛОВА

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

В Рязанскую область начали возвращаться аисты. Первое сообщение пришло из села Деревенское Спасского района. 1 апреля местные жители увидели своего старого знакомого – самца белого аиста, который традиционно прилетает из теплых стран, обустраивает гнездо и ждет самочку. Гнездо появилось здесь еще в 2000 году, и с тех пор птицы каждую весну возвращаются на насиженное место и выводят птенцов.