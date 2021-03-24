Нелетная пара из «Рязанского дома белого аиста» отложила яйца на месяц раньше положенного

Готовясь к родительству, Руслана и Гоша соорудили себе на всякий случай сразу два гнезда: в теплом домике и в открытом вольере. Фото: Татьяна БАДАЛОВА

Подходит к концу март, и, хотя погода пока еще не радует нас теплом, первые вестники весны уже на собственных крыльях прилетели в Рязанскую область. Ожидают возвращения подопечных из теплых стран и в центре реинтродукции «Рязанский дом белого аиста». Зиму здесь провели четыре птицы: нелетная пара Руслана и Гоша и две молодые птицы с травмами. На время холодов аистов поселили по отдельным отсекам в теплом домике.

Напомним читателям «Комсомолки», что центр был создан в декабре 2019 года с целью увеличения численности популяции этих птиц в нашем регионе. Партнерами проекта стали три федеральных национальных парка Минприроды и экологии РФ: «Угра», «Смоленское Поозерье», «Себежский», на территории которых и в окрестностях обитают белые аисты.

В течение года в питомник привезли 14 особей: шесть – из Центра реабилитации диких животных «Феникс», нелетную пару аистов – из псковского волонтерского центра «Дом белого аиста», пять птиц из Центра помощи диким животным «Велес» в Ленинградской области. К моменту отлета на зимовку все летные особи были выпущены на свободу.

Работа по адаптации птиц к жизни в естественной среде обитания была проведена с применением методики «Способ карантинного содержания птенцов дальневосточного аиста», разработанной в Болоньском заповеднике в 2002-2003 годах. Она оказалась универсальной: работает не только при подготовке птиц к выпуску в природу, но и как стимулятор репродуктивной функции птиц. Привезенная не размножающаяся прежде пара – Руслана и Гоша – вывела птенцов, один из которых, к сожалению, травмировался, а второй отправился на юг вместе с другими птицами.

ОПЕРЕЖАЯ ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ

С первыми теплыми деньками аистов по очереди стали выпускать на прогулки в открытый вольер. По поведению птиц орнитологи заметили, что Руслана и Гоша готовятся к новому брачному сезону. Первый признак этого – строительство гнезда. Озабоченные предстоящим родительством супруги на всякий случай построили их целых два. Первое появилось прямо в теплом домике, из сена и других подручных материалов. Для этих целей Гоша умудрился несколько раз почти полностью разобрать перегородку из веток между своим и соседним блоком, где сидят Фунтичка и Петр. Сотрудникам питомника пришлось в срочном порядке ее восстанавливать, чтобы птицы не начали ходить друг к другу в гости. Второе гнездо пара сложила в металлической основе, которая установлена в летнем вольере, куда они выходят погулять в теплые часы.

По словам орнитолога РДБА Антона Барановского, он несколько раз разбирал сооруженное в домике гнездо, но Гоша упорно строил его заново.

Коллеги из других регионов скептически отнеслись к прогнозам сотрудников центра о том, что птицы отложат яйца уже в ближайшее время. Однако, как мы уже успели убедиться в прошлом году, когда после переезда в Рязань не размножавшаяся прежде пара сразу же сделала кладку, эти ребята умеют удивлять.

Именно так вышло и в этот раз. К середине марта Руслана отложила в домике, можно сказать в условиях коммунальной квартиры, три яйца – на месяц раньше, чем это традиционно происходит в природе.

– Да, своих сородичей они опередили примерно на месяц, – говорит научный консультант «Рязанского дома белого аиста» Виталий Тягунин. – Можно предположить, что раннее гнездование обусловлено содержанием в питомнике и сбалансированным кормлением.

– Получат ли какое-то преимущество перед рожденными в обычный срок птенцами дети Русланы и Гоши?

– Преимуществ ранние птенцы никаких не получат. Через 60 дней после вылупления они покинут гнездо и будут жить самостоятельно.

На момент сдачи в печать этой статьи в кладке было уже пять яиц. И орнитологи считают, что это конечное количество. В прошлом году, напомним, пара отложила три яйца.

– Пять яиц в кладке – это нормально, – считает Виталий Александрович. – Я лично в природе видел в гнезде дальневосточного аиста шестерых птенцов.

Пока мама греет яйца, заботливый папа продолжает заниматься благоустройством гнезда – то веточки принесет со двора, то пучок травы в клюве. Как говорится, всё в дом!

Переносить яйца на прежнее место – в комфортабельный открытый вольер с лестницей, где вывелись и выросли прошлогодние птенцы, нельзя, иначе птицы перепугаются и бросят их насиживать. Поэтому в скором времени переезд в отдельную квартирку ожидает молодежь – Фунтичку и Петра, которые, кстати, демонстрируют парное поведение.

Молодая аистиха Фунтичка и самец Петр проявляют парное поведение, так что не исключено, что в «Рязанском доме белого аиста» образуется новая семья. Фото: Татьяна БАДАЛОВА

В РЯЗАНИ ЖДУТ ВТОРУЮ ПАРУ АИСТОВ

В этом году в питомнике ожидается пополнение и взрослыми особями. Весной «Рязанский дом белого аиста» примет еще одну нелетную пару из Орнитариума в Сокольниках.

– Наша цель в данном случае – получить вторую размножающуюся пару с другим генотипом. Надеемся, что после переезда в Рязань, при создании надлежащих условий, аисты начнут размножаться.

Этим птицам по 4 года. В Орнитариум аисты попали травмированными слетками, летать они не могут, только подлетывать, как Руслана и Гоша. Всего в Орнитариуме три белых аиста – самка и два самца, один из которых не может летать. Но самка выбрала такого же травмированного самца, как и она. Клинически обе птицы здоровы. Специалисты высказывают сомнения, что в этом году они сделают кладку, и все же сотрудники РДБА верят, что такое возможно.

Скоро из миграции начнут возвращаться аисты. В центре реинтродукции ждут всех тех, кто покинул его осенью, и особенно переживают за Пашу – птенца Русланы и Гоши, который улетел вместе со взрослыми. У него был датчик отслеживания, который еще в конце осени перестал передавать сигнал. Объяснений этому молчанию может быть несколько: аистенок погиб, а трекер с него сняли и отключили (потому что сам датчик отключиться не может), либо Паша его попросту потерял в пути.

– В первый год Паша может и не вернуться обратно, нет гарантии и того, что прилетят и остальные. Но надеемся, что кто-то из выпускников возвратится и начнет обустраивать гнездо на одной из опор, что были сделаны в прошлом году, – пояснил Виталий Тягунин.

Но все мы, конечно, искренне верим, что птенец вернется домой. Очень скоро в небе над Рязанской областью снова появятся прекрасные белые птицы.

Кстати, в «Рязанском доме белого аиста» возобновилась круглосуточная интернет-трансляция из вольера. Чтобы наблюдать за жизнью птиц, необходимо пройти по ссылке https://vk.cc/bYY81S.

Пока не установилась теплая погода, молодняк находится в одном зимнем домике вместе с парой. В ближайшее время аистов отсадят в открытый летний вольер. Фото: Татьяна БАДАЛОВА

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Календарь прилета весенних птиц

А вы знали, что все перелетные птицы придерживаются определенного графика возвращения из теплых стран? Каждый вид строго следует своему «расписанию» и возвращается на прежнее место жительства. При этом первыми прилетают самцы. Это происходит не случайно. Ведь если с гнездом за время отсутствия хозяев что-то произошло, к возвращению самок мужчины должны успеть обустроить его заново, чтобы затем сразу начать выводить потомство.

Вот какой календарь прилета пернатых составили орнитологи:

• с 18 по 20 марта – грачи;

• 25 марта – 6 апреля – скворцы;

• 1-10 апреля – зяблики, жаворонки, лебеди и дрозды;

• 11-20 апреля – утки и гуси, журавли и чайки;

• конец апреля – горихвостки, лесные коньки, пенки;

• первая половина мая – ласточки и мухоловки;

• середина мая – стрижи и соловьи;

• конец мая – иволги.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Дорогие читатели! В «Рязанском доме белого аиста» очень ждут возвращения своих питомцев. Если вы увидите где-то на территории Рязанской области белых аистов, сфотографируйте их на телефон или фотоаппарат и сообщите, пожалуйста, об этом нам по телефону (4912) 95-78-87 или по почте kp-62@list.ru.